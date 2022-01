Seegene lancera un nouveau test PCR pour le dépistage de la COVID-19 avec un délai d'exécution réduit optimisé pour les tests de masse

SÉOUL, Corée du Sud, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante entreprise de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui le lancement prochain du test PCR rapide SRAS-CoV-2 d'Allplex TM , qui peut fournir des résultats en seulement 60 minutes. L'entreprise affirme que ce test devrait réduire le délai d'exécution total à un tiers et accroître jusqu'à trois fois la capacité d'analyse des hôpitaux et des laboratoires sans instruments supplémentaires et sans compromettre l'exactitude.

La réduction du délai de traitement est attribuable à deux raisons principales : 1) l'application d'une nouvelle enzyme élaborée par Seegene, qui réduit de moitié le temps de traitement par PCR. 2) La méthode innovante sans extraction de Seegene, qui permet au test PCR rapide SRAS-CoV-2 d'AllplexTM, d'être disponible sans l'extraction de la préparation de l'échantillon dans les tests PCR. Cela réduit considérablement le temps de traitement total de chaque résultat. Par conséquent, le nouveau test réduit le temps de traitement pratique requis, ce qui permet aux installations de tripler leur capacité d'analyse des tests de dépistage au cours de la même heure.

« Ce test sera le choix optimal pour les laboratoires et les hôpitaux où sont effectués des tests à grande échelle, car il les aide à accroître immédiatement leur capacité d'analyse en allégeant le fardeau des travailleurs de la santé, a déclaré Ho Yi, directeur des ventes et du marketing de Seegene. Pour le moment, nous prévoyons cibler des marchés de test à grande échelle dans plus de 60 pays partout dans le monde. La prochaine étape de notre parcours consiste à mettre au point un nouveau test de diagnostic moléculaire de référence qui associe pleinement la vitesse des tests d'antigènes avec le même degré de précision que le test PCR. »

Le test PCR rapide SRAS-CoV-2 d'AllplexTMcible trois gènes COVID-19 – E, RdRP et N – afin de détecter de façon fiable la COVID-19, peu importe les variants. Selon des recherches cliniques menées par 17 laboratoires dans sept pays, ce test a démontré une précision identique ou meilleure pour la détection de la COVID-19 que d'autres tests de diagnostic disponibles sur le marché.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.seegene.com .

À propos de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. a été fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000 et a des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Moyen-Orient. Elle est une entreprise de diagnostic in vitro (IVD) qui a transformé des technologies novatrices en produits grâce à ses activités pionnières en matière de recherche et développement. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCE™, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDT™, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCE™. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire (MDx) de pointe appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité, la spécificité et la couverture des maladies des tests PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent en fournissant des produits PCR précis et hautement multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes pour chaque canal fluorescent. Cette fonction permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de diagnostic moléculaire grâce à des innovations de pointe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1728443/N.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.