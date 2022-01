Seegene lanzará nueva prueba PCR para la COVID-19 con un tiempo de respuesta reducido, optimizado para pruebas masivas

"Esta prueba será la opción óptima para laboratorios y hospitales donde se realizan exámenes a gran escala, ya que les ayudará a ampliar al instante la capacidad de pruebas al reducir la carga para los trabajadores de la salud", afirmó Ho Yi, director de Ventas y Marketing de Seegene. "Por el momento, planeamos enfocarnos en mercados de pruebas a gran escala en más de 60 países de todo el mundo. El próximo paso en nuestro camino es desarrollar una nueva prueba estándar de oro para el diagnóstico molecular, que iguale por completo la velocidad de las pruebas de antígenos y tenga el mismo grado de precisión que la prueba de PCR".

La prueba Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR apunta a tres genes de la COVID-19 (E, RdRP y N) para detectar de manera confiable la COVID-19, independientemente de las variantes. Según investigaciones clínicas realizadas por 17 laboratorios en siete países, esta prueba demostró la misma o mejor precisión para la detección de la COVID-19 que otras pruebas diagnósticas disponibles en el mercado.

Acerca de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. fue fundada en Seúl, Corea del Sur, en el año 2000 y cuenta con subsidiarias en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México, Brasil, Colombia y Oriente Medio. Seegene, Inc. es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que convierte tecnologías innovadoras en productos a través de sus actividades pioneras de I+D. Seegene es dueña de su tecnología original patentada, la cual incluye DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide; oligonucleótido de cebado dual) para la amplificación de múltiples objetivos; TOCE™ para la detección de múltiples objetivos en un solo canal; MuDT™, la primera tecnología de PCR en tiempo real del mundo que ofrece valores individuales de umbral de ciclos (Ct) para múltiples objetivos en un solo canal para ensayos cuantitativos; y mTOCE™, la tecnología multiplex para la detección de mutaciones. Con la aplicación de estas tecnologías de diagnóstico molecular (MDx) de vanguardia en los kits de diagnóstico y otras herramientas, Seegene ha mejorado la sensibilidad, especificidad y cobertura de enfermedades por una sola prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a niveles sin precedentes. Así mismo, al proporcionar productos de PCR precisos de alta multiplexación que apuntan y detectan genes de diversos agentes patógenos simultáneamente por cada canal de fluorescencia, es posible ahorrar drásticamente tiempo y costos de prueba. Seegene sigue estableciendo nuevos estándares en MDx mediante sus innovaciones de vanguardia.

