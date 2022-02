Seegene tillkännager finansiella resultat för fjärde kvartalet och helåret 2021

Den totala försäljningen 2021 uppgick till 1,37 biljoner KRW, en ökning med 22 %

Intäkterna under Q4, 410 miljarder KRW, en ökning med 34 % QoQ

Rörelseresultatet uppgick till 666,7 miljarder KRW trots företagets tredubblade strategiska investeringar i FoU

Seegene gör en strategisk övergång till ett "plattformsföretag för molekylär diagnostik (MDx)" och stärker sin produktportfölj för att möta efterfrågan på marknaden

SEOUL, Sydkorea, 22 februari, 2022 /PRNewswire/ – Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas ledande företag inom molekylär diagnostik, tillkännagav idag ett helårsresultat för 2021 som var rekordhögt med en total försäljning som ökade 22 % jämfört med föregående år (YoY) till 1,37 biljoner KRW (ca 1,14 miljarder USD). Rörelseresultatet uppgick till 666,7 miljarder KRW (ca 556 miljoner USD).

Seegenes rekordhöga försäljning understöddes av tillväxt, både genom produktförsäljning relaterad till SARS-CoV-2 och företagets bredare portfölj för molekylär diagnostik. Med en påföljande ökning av COVID-19-fallen efter omikronvarianten under fjärde kvartalet 2021 började även influensafallen att öka under vintersäsongen. Detta hade lett till en ökad försäljning av syndromanalyser som samtidigt kan identifiera COVID-19 och andra respiratoriska virus i ett enda test.

Till följd av detta nådde Seegenes totala försäljning under fjärde kvartalet 410 miljarder KRW (ca 342 miljoner USD), vilket överstiger marknadens förväntningar med 7 %. Rörelseresultatet överträffade förväntningarna med 9 % och avslutade kvartalet med 9 miljarder KRW (ca 166 miljoner USD). Sedan december förra året har Seegene exporterat 2,8 miljoner tester till fem europeiska länder, 5,1 miljoner tester till Israel och ytterligare fyra miljoner tester till Brasilien.

Dessutom stärktes försäljningen av Seegenes icke-COVID-produkter ytterligare under fjärde kvartalet. Försäljningen av icke-COVID-produkter, inklusive andra respiratoriska analyser samt HPV- och STI-analyser, ökade med 33 % YoY, vilket visar på stadig tillväxt.

Företagets rörelseresultat på 666,7 miljarder KRW (ca 556 miljoner USD) var oförändrat, medan företaget ökade sina strategiska investeringar i FoU och personal. Seegene investerade 75 miljarder KRW (ca 62,6 miljoner USD) i FoU – en trefaldig ökning från 2020 – och rekryterade begåvade medarbetare från olika områden, däribland biologi och informationsteknik, vilket fördubblade antalet anställda 2021 till cirka 1 100 globala teammedlemmar. Seegene utökade även sin egen instrumentportfölj och började internalisera produktionen av kärnråvaror, inklusive extraktionsreagens och oligonukleotid samt enzymer.

På grund av sådana strategiska investeringar är Seegene redo att omvandla sin analysutveckling från manuell till digital, vilket ger bioexperter runt om i världen möjlighet att utveckla sina egna diagnostiska analyser. Tack vare detta utökar Seegene sin produktportfölj från COVID-relaterade analyser till icke-COVID-analyser som innefattar växter, livsmedel och djur. Faktum är att år 2021 hade Seegene framgångsrikt utvecklat inhemska tekniker för analyskomponenter och förbättrat sina PCR-instrument som kommer att utgöra grunden för företagets plattformsverksamhet. Företaget har tidigare aviserat planer på att tillhandahålla ett standardiserat verktyg för utveckling när man nu gör en strategisk övergång till plattformsföretag för molekylär diagnostik (MDx), som är en del av företagets plattformsstrategi.

"Idag blir snabba, exakta och storskaliga tester oöverträffat avgörande för att bekämpa det ständigt föränderliga pandemilandskapet. Seegene ska fortsätta att introducera den bästa lösningen som uppfyller marknadens krav", säger Thomas Bum-Joon Kim, Seegenes Chief Management Officer. "Vi kommer att stödja masstestning vid offentliga anläggningar som flygplatser, skolor och arenor genom att mobilisera vårt helautomatiska MDx-system, AIOS, och rörliga laboratorium MOBILE STATION tillsammans med våra nya diagnostiska tester. Dessutom kommer vi att lägga större vikt vid att utöka vår portfölj med syndromanalyser samt icke-COVID-produkter som HPV, STI och andra sjukdomar för att förbereda oss för den endemiska eran. Vårt mål är att etablera hållbar tillväxt genom att fortsätta att bygga en solid grund för vår framtid, samtidigt som vi förvandlar företaget till ett MDx-plattformsföretag."

Seegene, Inc. grundades i Seoul, Sydkorea år 2000 och har dotterbolag i USA, Kanada, Tyskland, Italien, Mexiko, Brasilien, Colombia och Mellanöstern.

