Seegene annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021

Les ventes totales de 2021 se sont élevées à 1,37 billion de KRW, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente

Chiffre d'affaires de 410 milliards de KRW au quatrième trimestre, en hausse de 34 % par rapport au trimestre précédent

Le bénéfice d'exploitation est resté stable par rapport à l'année précédente, à 666,7 milliards de KRW, même si les investissements en R&D ont triplé

Seegene va entamer une réorientation stratégique vers une « société de plateforme de diagnostic moléculaire (MDx)" » et renforcer son portefeuille de produits pour répondre à la demande du marché

SÉOUL, Corée du Sud, 18 février 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la principale société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'ensemble de l'exercice 2021. Il s'agit d'un record historique avec des ventes totales en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente, s'élevant à 1,37 billion de KRW (environ 1,14 milliard USD). Le bénéfice d'exploitation est resté stable, d'une année sur l'autre, à 666,7 milliards de KRW (environ 556 millions USD).

Les ventes record de Seegene ont été soutenues par la croissance des ventes des produits liés au SARS-CoV-2 et de son portefeuille plus large de diagnostics moléculaires. Avec la résurgence des cas de COVID-19 après l'émergence du variant Omicron au quatrième trimestre 2021, les cas de grippe ont également commencé à augmenter pendant la saison hivernale. Cela avait conduit à une augmentation des ventes de tests syndromiques qui peuvent identifier simultanément la COVID-19 et d'autres virus respiratoires dans un seul test.

En conséquence, le chiffre d'affaires total de Seegene au quatrième trimestre a atteint 410 milliards de KRW (environ 342 millions USD), dépassant de 7 % les estimations du marché. Son bénéfice d'exploitation a dépassé les prévisions de 9 %, terminant le trimestre à 199,9 milliards de KRW (environ 166 millions USD). Depuis décembre dernier, Seegene a exporté 2,8 millions de tests vers cinq pays européens, 5,1 millions de tests vers Israël et 4 millions de tests vers le Brésil.

En outre, les ventes de produits Seegene non liés à la COVID se sont encore renforcées au quatrième trimestre. Les ventes de produits non liés à la COVID, y compris d'autres tests respiratoires, des tests HPV et IST, ont augmenté de 33 % par rapport à l'année précédente, montrant une croissance robuste.

Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise, qui s'élève à 666,7 milliards de KRW (environ 556 millions USD), est resté stable par rapport à l'année précédente, tandis que l'entreprise a augmenté ses investissements stratégiques dans la R&D et les ressources humaines. Seegene a réalisé un investissement de 75 milliards de KRW (environ 62,6 USD) dans la recherche et le développement, soit trois fois plus qu'en 2020. La société a recruté des employés expérimentés dans divers domaines, notamment la biologie et les technologies de l'information, doublant ainsi le nombre d'employés en 2021 pour atteindre environ 1 100 membres dans le monde. Seegene a également élargi le portefeuille d'instruments de l'entreprise et a commencé à internaliser la production de matières premières essentielles, notamment le réactif d'extraction, l'oligonucléotide et les enzymes.

Grâce à ces investissements stratégiques, Seegene est prêt à transformer son processus de développement de tests, d'une méthode manuelle à numérique, en permettant aux experts en biologie du monde entier de développer leurs propres tests de diagnostic. Ce faisant, Seegene élargira son portefeuille de produits, allant des tests liés à la COVID aux tests non liés à ce virus, notamment pour les plantes, les aliments et les animaux. En effet, en 2021, Seegene a réussi à développer des technologies indigènes pour les ingrédients des tests et à améliorer ses instruments PCR qui seront la base de l'activité de plateforme de la société. La société a déjà annoncé son intention de fournir un outil standardisé pour le développement, dans le cadre de son changement vers une société de plateforme de diagnostic moléculaire (MDx), qui fait partie de la stratégie de plateforme de la société.

« Aujourd'hui, les tests rapides, précis et à grande échelle ont une importance cruciale sans précédent pour lutter contre un paysage pandémique en constante évolution. Seegene continuera à introduire la meilleure solution qui répond à la demande du marché », a déclaré Thomas Bum-Joon Kim, directeur général de Seegene. « Nous soutiendrons le dépistage de masse dans les installations publiques telles que les aéroports, les écoles et les stades en mobilisant notre système MDx entièrement automatisé, l'AIOS et notre laboratoire mobile MOBILE STATION, ainsi que nos nouveaux tests de diagnostic. En outre, nous mettrons davantage l'accent sur l'élargissement de notre portefeuille de tests syndromiques ainsi que sur les produits non-COVID tels que le HPV, les IST et d'autres maladies afin de nous préparer à l'ère endémique. Notre objectif est d'établir une croissance durable en continuant à construire une base solide pour notre avenir, tout en transformant la société en une entreprise de plateforme MDx. »

À propos de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. a été fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000 et a des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Moyen-Orient. Elle est une entreprise de diagnostic in vitro (IVD) qui a transformé des technologies novatrices en produits grâce à ses activités pionnières en matière de recherche et développement. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples ; TOCE™, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDT™, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs ; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCE™. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire (MDx) de pointe appliquées à des kits de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité, la spécificité et la couverture des maladies des tests PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent en fournissant des produits PCR précis et hautement multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes pour chaque canal fluorescent. Cette fonction permet de gagner du temps et de réduire le coût des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de diagnostic moléculaire grâce à des innovations de pointe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.