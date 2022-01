Seegenen Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV -hyväksytty Health Canadan välipäätöksessä

Seegenen syndrominen testi havaitsee COVID-19- ja A/B/RSV-influenssainfektiot yhdellä testillä.

SOUL, Etelä-Korea, 25. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Etelä-Korean johtava molekyylidiagnostiikkayritys, ilmoitti saaneensa hyväksynnän Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV -testille Health Canadan välipäätöksessä 11. tammikuuta.

Seegenen Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV -testi on multiplex-, reaaliaikainen PCR-testi, joka mahdollistaa hengitysoireiden samanaikaisen vahvistamisen ja erottelun. Se erottaa yhdellä testillä A-, B- ja RSV-influessan ja COVID-19:n. Tällä testillä odotetaan olevan ratkaiseva rooli mahdollisen "twindemian" torjunnassa, sillä maa ennustaa sekä influenssa- että COVID-19-potilaiden määrän kasvavan voimakkaasti.

Tukeakseen Kanadaa, jossa COVID-19-testien kysyntä on kasvussa, Seegene toimitti sinne 340 000 COVID-19-testiä tilauslennolla 13. tammikuuta.

"COVID-19-testien kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti vahvistettujen tapausten lisääntymisen vuoksi", sanoi Ho Yi, Seegenen myynti-ja markkinointijohtaja. "Olemme täysin valmiita toimittamaan riittävästi testipakkauksia maailmanlaajuisesti ja olemme jatkossakin vahvoja kansainvälisiä kumppaneita COVID-19:n leviämisen hallinnassa." Tämän viimeisimmän hyväksynnän odotetaan olevan yritykselle merkittävä tilaisuus, koska sen avulla Seegene voi lisätä tuotetietoisuuttaan Kanadaa ympäröivissä maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvallat.

Seegene, Inc.

