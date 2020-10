Seeing Machines étend son DMS, leader du secteur, à la surveillance des occupants

CANBERRA, Australie, le 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, la société de technologie de vision par ordinateur avancée qui conçoit des systèmes de surveillance des conducteurs alimentés par l'IA pour améliorer la sécurité des transports, a annoncé qu'elle étendait officiellement son principal système de surveillance des conducteurs automobiles (DMS) à un système global de surveillance de l'intérieur des véhicules et des occupants (OMS). L'offre élargie sera disponible pour les programmes de production automobile dès 2023.

Seeing Machines estime que son entrée dans le système OMS ouvre un marché supplémentaire, d'une valeur totale de 1,5 milliard de dollars australiens jusqu'en 2030, avec une opportunité de revenus estimée à plus de 350 millions de dollars australiens pour la Société.

Cette extension est conforme à l'objectif « sécurité d'abord » poursuivi par Seeing Machines et tire parti d'importantes percées pour obtenir un suivi sans compromis de la tête, des yeux et du visage du conducteur grâce à un système de caméra à grand champ de vision (WFOV). Il permettra d'étendre simultanément les mesures hautement efficaces de la Société portant sur l'attention, la distraction, la déficience, l'identification et les autres mesures de l'état humain du conducteur du véhicule au(x) passager(s) du véhicule.

L'introduction d'un OMS intérieur doté d'un WFOV continuera de répondre aux exigences les plus strictes du DMS Euro NCAP et de la conduite semi-automatique qui sont traditionnellement appliquées aujourd'hui avec un système de caméra à vision étroite (exclusif au conducteur), tout en étendant la sécurité, le confort et la commodité pour les passagers. Les capacités de l'OMS vont de la mise en place de systèmes de sécurité passive plus fiables et plus rentables à des intérieurs entièrement équipés d'IA, capables d'anticiper et de prendre en compte les besoins du conducteur et des passagers.

En outre, cette approche, rendue possible par la technologie Occula® Neural Processing Unit (NPU) de Seeing Machines, permet d'étendre un DMS à un système de caméra d'intérieur WFOV offrant une série de caractéristiques supplémentaires de grande valeur pour la détection de l'intérieur et des occupants, avec une faible augmentation du coût de la caméra, de l'éclairage ou du traitement intégré. Cela peut être réalisé avec des capteurs d'images automobiles et d'autres composants facilement disponibles et éprouvés, ce qui augmente considérablement la valeur de l'offre de produits existante de la Société qui reste cohérente avec les options de livraison à « trois piliers » annoncées précédemment. Cela comprend :

Une puce FOVIO basée sur le FPGA Xilinx, leader sur le marché, qui intègre l'accélération NPU Occula® pour une solution de traitement de système DMS/OMS autonome, la plus économique et la plus rapide à commercialiser, et vise l'intégration de caméras intelligentes sur une série d'emplacements appropriés, notamment les tableaux de bord et les rétroviseurs Des bibliothèques de logiciels accélérés et non accélérés (e-DME) qui prennent en charge un large éventail de plates-formes de traitement et de sites d'intégration, notamment les systèmes d'info-divertissement et les modules de domaine ADAS, y compris la solution SnapDragon de Qualcomm annoncée précédemment. Une licence Occula® NPU ASIC aux fournisseurs de systèmes automobiles sur puce (SOC) souhaitant intégrer une solution d'accélération optimisée unique pour obtenir des performances sans compromis en matière de détection et de suivi des personnes et des objets pour les systèmes de gestion des données et de surveillance de l'habitacle/des occupants par caméra, moyennant un coût de traitement le plus bas possible.

Des démonstrations de Seeing Machines combinant la technologie de surveillance du conducteur et de l'intérieur/des passagers sont actuellement disponibles, conformément aux éventuelles présentations de modèles en 2023.

Nick DiFiore, SVP et GM Automotive ont commenté : « Je suis fier de l'approche méthodique que nos chercheurs ont adoptée pour résoudre le problème de la surveillance de l'habitacle et des passagers, en évitant la « guerre des fonctionnalités » au profit de la sécurité du système grâce à une surveillance continue et sans compromis de la disponibilité et des performances du conducteur, tout en maintenant un faible coût de traitement intégré grâce à notre technologie NPU Occula™ ; une association d'éléments qui échappe aux approches plus académiques - force brute - reposant sur le réseau d'apprentissage profond .

« Nous attendons de nos clients automobiles de niveau 1 et des équipementiers qu'ils soient enthousiasmés par la réalité d'un DMS sans compromis, prêt à faire face à toute éventualité Euro NCAP, avec la promesse d'étendre les caractéristiques de sécurité et de confort aux passagers du véhicule sans gonfler le coût global du système. C'est une étape très importante dans notre vision d'entreprise qui permettra véritablement aux automobiles de voir, de comprendre, de sécuriser et d'aider leurs occupants."

À propos de Seeing Machines (LSE : SEE), entreprise mondiale fondée en 2000 et dont le siège social se trouve en Australie, qui est un leader du secteur des technologies de surveillance basées sur la vision qui permettent aux machines de voir, de comprendre et d'aider les gens. Le portefeuille technologique de Seeing Machines comprend des algorithmes d'IA, des traitements et des optiques intégrés, des produits d'alimentation qui doivent fournir une compréhension fiable en temps réel des conducteurs de véhicules. La technologie assure la mesure essentielle de l'endroit où un conducteur regarde, jusqu'à la classification de son état cognitif en fonction du risque d'accident. La mesure fiable de « l'état du conducteur » est l'objectif final de la technologie des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS). Seeing Machines développe la technologie DMS pour assurer la sécurité de la conduite dans les secteurs de l'automobile, des flottes commerciales, du tout-terrain et de l'aviation. La société a des bureaux en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Asie, et fournit des solutions technologiques et des services aux leaders de l'industrie dans chaque marché vertical.

