Seeing Machines extiende su DMS líder de la industria al control de ocupantes

CANBERRA, Australia, 13 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, la empresa de tecnología de visión artificial avanzada que diseña sistemas de control de operadores impulsados por IA para mejorar la seguridad del transporte, ha anunciado que está expandiendo formalmente su sistema líder de control de conductores de automóvil (DMS) en un sistema general de control de interior de vehículos /ocupantes (OMS). La oferta ampliada estará disponible para programas de producción automotriz a partir de 2023.

Seeing Machines estima que su entrada en OMS abre una oportunidad de mercado incremental, valorada hasta un total de 1.500 millones de dólares australianos hasta 2030, con una oportunidad de ingresos estimada para la Compañía superior a 350 millones de dólares australianos.

Esta expansión es consistente con el enfoque de "seguridad primero" de Seeing Machines y aprovecha importantes avances para lograr un seguimiento sin concesiones de cabeza, ojo y cara para la supervisión del conductor con un sistema de cámara Wide Field of View (WFOV). Extenderá la atención altamente efectiva de la compañía, la distracción, el deterioro, la identificación y otras medidas del estado humano, desde el conductor del vehículo hasta los pasajeros del vehículo.

La introducción de un WFOV interior OMS seguirá soportando incluso los requisitos de conducción más desafiantes de Euro NCAP DMS y semiautomáticos que tradicionalmente se logran hoy en día con un sistema de cámara de visión estrecha (exclusiva del conductor), al mismo tiempo que se extiende la seguridad, la comodidad y la conveniencia de los pasajeros. Las capacidades de OMS van desde la habilitación de sistemas de seguridad pasiva más fiables y rentables hasta interiores totalmente habilitados para la IA capaces de anticipar y atender las necesidades tanto del conductor como del pasajero.

Además, el enfoque, habilitado por la tecnología Occula® Neural Processing Unit (NPU) de Seeing Machines, permite que un DMS se expanda a un sistema de cámaras interiores WFOV que ofrece una serie de características adicionales de detección de objetos e interiores de alto valor con poco aumento en la cámara, la iluminación o el coste de procesamiento integrado. Esto se puede lograr con sensores de imagen automotrices y otros componentes fácilmente disponibles y probados, mejorando en gran medida el valor de la oferta de productos existente de la Compañía, que se mantiene consistente con las opciones de entrega de "tres pilares" anunciadas anteriormente. Esto incluye:

Un chip FOVIO basado en Xilinx FPGA líder en el mercado que incorpora aceleración Occula® NPU para el menor coste, el tiempo más rápido de comercialización, solución de procesamiento de sistema DMS/OMS independiente, dirigida a la integración de cámaras inteligentes en una amplia gama de ubicaciones adecuadas, incluidos paneles de instrumentos y espejos retrovisores Bibliotecas de software aceleradas y no aceleradas (e-DME) que soportan una amplia gama de plataformas de procesamiento y sitios de integración, incluidos los sistemas de infoentretenimiento y los módulos de dominio ADAS, incluida la solución Qualcomm SnapDragon anunciada anteriormente. Occula® NPU ASIC licencia a los proveedores de sistemas automotrices en Chip (SOC) que deseen integrar una solución de aceleración optimizada de forma única para lograr un rendimiento sin concesiones de detección y seguimiento de humanos y objetos para sistemas de control de DMS e interiores/ocupantes basados en cámaras al menor coste de procesamiento posible.

Demostraciones de la tecnología combinada de Seeing Machines de control de Conductores e Interior/Ocupantes están actualmente disponibles de acuerdo con las posibles introducciones del modelo en 2023.

Nick DiFiore, vicepresidente y director general Automotive, comentó: "Estoy orgulloso del enfoque metódico que nuestros investigadores han llevado hacia el problema del control del interior y de los ocupantes, evitando las "guerras de características" en favor de la seguridad del sistema a través de la disponibilidad y el rendimiento continuos de la supervisión del conductor sin compromisos, manteniendo al mismo tiempo un bajo coste de procesamiento integrado habilitado por nuestra tecnología Occula™ NPU; una combinación que elude enfoques de red profundamente aprendidos más orientado académicamente - fuerza bruta.

"Esperamos que nuestros clientes de nivel 1 y OEM de automóviles se entusiasmen con la realidad de un DMS no comprometido listo para cualquier eventualidad Euro NCAP, con la promesa de extender las características de seguridad y conveniencia a los pasajeros de vehículos sin inflar el coste general del sistema. Este es un paso muy importante en nuestra visión de la empresa, para realmente permitir que los automóviles vean, entiendan, aseguren y ayuden a sus ocupantes".

Acerca de Seeing Machines (LSE: SEE), una empresa global fundada en 2000 y con sede en Australia, es un líder de la industria en tecnología de control basada en la visión que permite a las máquinas ver, entender y ayudar a las personas. La cartera tecnológica de algoritmos de IA de Seeing Machines, procesamiento integrado y óptica, productos de potencia que necesitan ofrecer una comprensión confiable en tiempo real de los operadores de vehículos. La tecnología abarca la medición crítica de dónde está mirando un conductor, a través de la clasificación de su estado cognitivo, ya que se aplica al riesgo de accidente. La medición fiable del "estado del conductor" es el objetivo final de la tecnología de sistemas de supervisión del conductor (DMS). Seeing Machines desarrolla tecnología DMS para impulsar la seguridad para la automoción, la flota comercial, la carretera y la aviación. La compañía tiene oficinas en Australia, Estados Unidos, Europa y Asia, y suministra soluciones y servicios tecnológicos a los líderes de la industria en cada mercado vertical.

