SEG Solar расширяет свою модульную мощность в Камбодже

ПЛЕЗАНТОН (шт. Калифорния), 14 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания SEG Solar Inc. сегодня объявила о значительном увеличении производственных мощностей ее высокоэффективных технологических модулей SEG 540 Вт+ 182 мм на своем производственном объекте в Камбодже до 500 МВт в год. Это предприятие оснащено новейшей технологией и нацелено на удовлетворение растущих потребностей рынка солнечной энергии Северной Америки. Производство будет осуществляться в режиме онлайн в октябре 2021 года, и ожидается, что первая партия солнечных модулей поступит в США в IV квартале 2021 года.

Расширение производства в Камбодже является лишь одним из многих способов, с помощью которых компания SEG в настоящее время работает над получением устойчивых и высококачественных решений для зарубежных поставок в целях снижения рисков и повышения качества обслуживания клиентов. SEG признает важность своевременных поставок и считает, что увеличение собственных производственных мощностей при диверсификации производства поможет свести к минимуму любые задержки.

«Благодаря увеличению мощности мы еще больше укрепили свою долгосрочную цепочку поставок и готовы удовлетворить растущий спрос на рынке США, — заявил глава компании SEG Solar Джим Вуд (Jim Wood). — Мы уверены в том, что технология SEG 182 мм обеспечит максимальную эффективность производства и в то же время минимизирует баланс производственных затрат для наших клиентов. Мы ожидаем, что производство в Камбодже приведет к снижению производственных расходов, налогов и перевозок, что позволит сэкономить от 1 до 2 центов за ватт на системном уровне».

Полуэлементный модуль SEG включает в себя большие кремниевые пластины толщиной 182 мм с применением самых современных технологий, таких как пассивированные задние элементы излучения (PERC), многослойные пластины (MBB), полуэлементы и упаковка с высокой плотностью размещения. Эта двусторонняя серия рассчитана на повышение выработки электроэнергии на 10-30% при различных условиях заземления. С момента выпуска в конце 2020 года суммарная мощность 182-миллиметровых модульных элементов, установленных по всему миру, превысила 1 ГВт.

Информация о компании SEG

SEG Solar (SEG) — американская компания, штаб-квартира которой находится в штате Калифорния (США). Модули марки SEG специально проектируются и производятся на производственных линиях мирового класса и за короткий период времени достигли высокого технологического уровня. В 2021 году компания SEG быстрыми темпами расширила рынок своих услуг и каналы дистрибуции для более тесной адаптации к изменениям в деловой среде. К концу 2023 года компания SEG планирует ежегодно поставлять более 2 ГВт продукции.

SOURCE SEG Solar Inc.