SEG Solar accroît sa capacité de production de panneaux solaires au Cambodge

PLEASANTON, Californie, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- SEG Solar Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait considérablement augmenté la capacité de production de ses panneaux à haut rendement SEG 540W+ 182mm sur son site de production au Cambodge pour la porter à 500MW par an. Cette installation a été équipée d'une technologie de pointe et vise à répondre aux demandes croissantes du marché de l'énergie solaire en Amérique du Nord. La production sera mise en service en octobre 2021 et le premier lot de modules solaires devrait arriver aux États-Unis au quatrième trimestre de 2021.

L'expansion du site de production au Cambodge n'est qu'une des nombreuses façons dont SEG s'efforce actuellement d'obtenir des solutions d'approvisionnement stables et de haute qualité à l'étranger afin de réduire les risques et de mieux servir ses clients. SEG reconnaît l'importance du respect des délais de livraison et croit qu'une plus grande capacité de fabrication interne avec la diversification de la production aidera à réduire tout retards.

« Avec cette augmentation de capacité, nous avons encore renforcé notre chaîne d'approvisionnement à long terme et sommes prêts à répondre à la demande croissante du marché américain », a déclaré Jim Wood, PDG de SEG Solar. « Nous sommes convaincus que la technologie SEG 182 mm permettra d'obtenir une efficacité maximale de la production tout en minimisant les coûts d'équilibrage de l'usine pour nos clients. Nous pensons que la production au Cambodge entraînera une réduction de la Stratégie des Opérations Commerciales, des taxes et des frais d'expédition, ce qui permettra d'économiser 1 à 2 cents par watt au niveau du système. »

Le module demi-cellule SEG intègre de grandes plaquettes de silicium de 182mm avec des technologies de pointe telles que la cellule arrière à émetteur passivé (PERC), le multi-bus (MBB), la cellule semi-coupée et l'emballage haute densité. La série bifacial est conçue pour produire 10 à 30 % d'électricité en plus dans différentes conditions de sol. Depuis sa sortie fin 2020, plus de 1GW de modules à grandes cellules de 182 mm ont été installés dans le monde entier.

À propos de SEG

SEG Solar (SEG) est une société américaine dont le siège social est situé en Californie, aux États-Unis. Les modules de la marque SEG sont spécifiquement conçus et fabriqués par des lignes de production de classe mondiale et ont atteint des développements technologiques rapides en peu de temps. En 2021, SEG a rapidement étendu son marché des services publics et ses canaux de distribution pour s'adapter plus étroitement aux changements de l'environnement commercial. SEG prévoit expédier plus de 2 GW de produits chaque année d'ici la fin de 2023.

SOURCE SEG Solar Inc.