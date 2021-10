SEG Solar zwiększa zdolności produkcyjne w Kambodży

PLEASANTON, Kalifornia, 14 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka SEG Solar Inc. podała informację o znacznym, sięgającym 500 MW rocznie, zwiększeniu liczby produkowanych w kambodżańskiej fabryce, wysoko wydajnych modułów SEG 540W+ 182 mm. Fabrykę produkcyjną wyposażono w najnowocześniejszą technologię, a jej zadaniem jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania rynku Ameryki Północnej na energię słoneczną. Produkcja rozpocznie się w październiku 2021 r. i przewiduje się, że pierwsza partia modułów solarnych trafi do USA w 4 kwartale 2021 r.

Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Kambodży jest jedną z metod, jakimi SEG realizuje dziś cel zapewnienia stabilnych i wysokiej jakości dostaw zamorskich, które pozwoliłyby na zmniejszenie ryzyka i zagwarantowanie klientom lepszej obsługi. SEG ma świadomość znaczenia terminowych dostaw i wyznaje przekonanie, że większe, krajowe zdolności produkcyjne oraz dywersyfikacja produkcji przyczynią się do skrócenia opóźnień.

„Zwiększenie zdolności produkcyjnych pozwoliło nam na wzmocnienie naszego długoterminowego łańcucha dostaw oraz przygotowanie się na zaspokojenie rosnących potrzeb rynku amerykańskiego - powiedział Jim Wood, prezes SEG Solar. - Jesteśmy przekonani, że technologia SEG 182 mm zagwarantuje maksymalną wydolność produkcji oraz zminimalizuje koszty utrzymania zakładu, które ponoszą również nasi klienci. Przewidujemy, że produkcja prowadzona w Kambodży zaowocuje obniżeniem kosztów instalacji systemu (BOS), opodatkowania i transportu, co z kolei pozwoli nam na zaoszczędzenie od 1 do 2 procent kosztów energii w przeliczeniu na każdy system".

Moduł SEG typu half-cell składa się z ogniw krzemowych o wielkości 182 mm wspomaganych najnowocześniejszymi technologiami, do których należą ogniwa z pasywacją emitera spodniej części (PERC), multi-busbar (MBB), ogniwa typu half-cut oraz obudowy o wysokiej gęstości. Serię paneli dwustronnych opracowano z myślą o generowaniu od 10 do 30% więcej energii elektrycznej w zróżnicowanych warunkach gruntowych. Od chwili wprowadzenia w 2020 r. na całym świecie zainstalowano moduły z ogniwami 182 mm o mocy przekraczającej 1 GW.

SEG Solar (SEG) to spółka amerykańska z siedzibą główną w amerykańskim stanie Kalifornia. Moduły marki SEG, które projektuje i produkuje się na światowej klasy liniach produkcyjnych, pozwoliły na szybki i gwałtowny rozwój technologiczny. W 2021 r. SEG w krótkim czasie rozwinęła rynek zbytu i kanały dystrybucji, dzięki czemu zdołała szybciej dostosować się do zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym. Przewiduje się, że do końca 2023 r. SEG będzie rocznie wytwarzała produkty o łącznej mocy przekraczającej 2 GW.

