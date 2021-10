SEG Solar rozširuje svoje kapacity v Kambodži

PLEASANTON, Kalifornia, 14. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SEG Solar Inc. dnes oznámila, že významne zvýšila svoju výrobnú kapacitu vďaka svojim vysoko účinným technologickým modulom SEG 540W+ 182 mm vo svojom výrobnom závode v Kambodži na 500 MW ročne. Tento závod bol vybavený najmodernejšou technológiou a plánuje pokryť rastúci dopyt na trhu so solárnymi modulmi v Severnej Amerike. Výroba sa začne v októbri 2021 a predpokladá sa, že prvá várka solárnych modulov dorazí do USA v 4. štvrťroku 2021.

Rozšírenie výrobného závodu v Kambodži je len jedným z mnohých spôsobov, akým spoločnosť SEG momentálne pracuje na získavaní stabilných a vysoko kvalitných dodávateľských riešení v zahraničí s cieľom znížiť riziká a poskytovať lepšie služby svojim zákazníkom. Spoločnosť SEG uznáva dôležitosť včasných dodávok a je presvedčená, že väčšie vnútropodnikové výrobné kapacity s diverzifikáciou produkcie pomôžu minimalizovať akékoľvek omeškania.

„Vďaka tomuto rozšíreniu kapacity sme ďalej posilnili náš dlhodobý dodávateľský reťazec a sme pripravení uspokojiť rastúci dopyt trhu v USA," povedal Jim Wood, výkonný riaditeľ spoločnosti SEG Solar. „Sme presvedčení, že technológiou SEG 182 mm sa zabezpečí maximálna efektívnosť produkcie a zároveň sa minimalizuje kolísanie nákladov závodu pre našich zákazníkov. Očakávame, že výsledkom produkcie v Kambodži bude zníženie nákladov na udržanie rovnováhy systému, daní a prepravných nákladov, čím ušetríme 1 až 2 centy z nákladov na watt na úrovni systému."

Poločlánkový modul spoločnosti SEG integruje silikónové polovodičové doštičky s veľkosťou 182 mm s najmodernejšou technológiou ako je pasivovaný vysielač a zadný článok (Passivated Emitter Rear Cell – PERC), multizbernica (multi-busbar – MMB), poločlánok a obal s vysokou optickou priepustnosťou. Obojstranná séria je navrhnutá tak, aby generovala o 10 % až 30 % viac elektriny pri rôznych povrchových podmienkach. Od jej uvedenia na trh v roku 2020 sa po celom svete inštalovalo viac ako 1 GW modulov s článkami s veľkosťou 182 mm.

O spoločnosti SEG

Spoločnosť SEG Solar (SEG) je americká firma so sídlom v Kalifornii, USA. Značkové moduly SEG sú špeciálne navrhnuté a vyrábané výrobnými linkami na svetovej úrovni a za krátky čas dosiahli rýchly technologický rozvoj. V roku 2021 spoločnosť SEG prudko rozšírila svoj trh s technickou infraštruktúrou a distribučné kanály, aby sa dôkladnejšie prispôsobila zmenám v podnikateľskom prostredí. Spoločnosť SEG očakáva, že do konca roka 2023 vyexpeduje viac ako 2 GW produktov ročne.

SOURCE SEG Solar Inc.