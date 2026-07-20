Según Secomea, los fabricantes están mejorando el acceso remoto a las tecnologías operativas (OT), pero la gestión del acceso de terceros aún está rezagada

Un estudio del sector destaca una brecha cada vez mayor entre la velocidad operativa y la gestión del acceso de terceros en la fabricación

COPENHAGUE, Dinamarca, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Al tiempo que los fabricantes siguen reforzando su ciberseguridad tras una oleada de ataques de ransomware dirigidos a organizaciones industriales, la atención se desplaza más allá de la conectividad remota segura hacia un nuevo desafío: la gestión del acceso de terceros en entornos de tecnología operativa (OT).

State of Industrial Remote Access 2026 - Secomea

Los fabricantes de maquinaria, los integradores de sistemas, los proveedores de equipos y los proveedores de mantenimiento necesitan disponer de acceso remoto de cara a poder mantener la producción en marcha. Sin embargo, a medida que los ecosistemas de proveedores se expanden y las regulaciones hacen mayor hincapié en la responsabilidad, muchas organizaciones están descubriendo que habilitar el acceso remoto es solo una parte del desafío.

"En los últimos años, los fabricantes han invertido mucho en la seguridad del acceso remoto", afirmó Knud Kegel, CTPO de Secomea. "El siguiente paso es garantizar que el acceso se gestione de forma coherente: saber quién tiene acceso, por qué lo tiene, durante cuánto tiempo lo necesita y poder demostrar con exactitud lo que ocurrió durante cada sesión remota".

Este cambio se produce a medida que los ciberataques explotan cada vez más las identidades de confianza y el acceso remoto legítimo, en lugar de depender únicamente de las vulnerabilidades perimetrales. Como resultado de todo ello, los fabricantes se enfrentan a una creciente presión para mejorar la visibilidad, los controles de identidad y el gobierno del acceso de los proveedores sin ralentizar el mantenimiento ni afectar la producción.

El último estudio de Secomea, "Estado del Acceso Remoto Industrial 2026", sugiere que muchas organizaciones aún están trabajando para cerrar esa brecha.

En Norteamérica, el 57% de las organizaciones gestionan seis o más proveedores externos con acceso remoto a entornos de tecnología operativa (OT), lo que supone un reflejo entorno a la creciente dependencia del soporte de terceros. Sin embargo, solo el 46% informa de una auditabilidad completa de las sesiones de los proveedores, mientras que apenas el 23% revisa las credenciales de los proveedores mensualmente o con mayor frecuencia, lo que deja a muchas organizaciones con visibilidad limitada sobre quién tiene acceso y si dicho acceso sigue siendo apropiado.

Los resultados también demuestran que las organizaciones con responsabilidad compartida entre TI y OT en el acceso remoto experimentan tasas de incidentes más bajas que aquellas donde la responsabilidad recae exclusivamente en una de las funciones, lo que refuerza la importancia del gobierno junto con la tecnología.

Según indicaron desde Secomea, una gestión eficaz del acceso de terceros va más allá de la conectividad segura. Combina la verificación de identidad, el acceso con privilegios mínimos, el acceso de proveedores justo a tiempo, flujos de trabajo de aprobación centralizados, registros de auditoría completos y la revocación rápida del acceso una vez finalizado el trabajo.

"Los fabricantes no necesitan disponer de menos proveedores, sino de una mejor gestión del acceso de los proveedores", añadió Kegel. "La conectividad con terceros es un punto esencial para la fabricación moderna. Las organizaciones más resilientes serán aquellas que puedan habilitar dicha conectividad manteniendo la visibilidad, la responsabilidad y el control".

La investigación señala además hacia dónde se dirige el sector. Más de tres cuartas partes de las organizaciones norteamericanas afirman que ya utilizan o preferirían una plataforma estandarizada para gestionar el acceso de los proveedores, lo que indica un cambio de las VPN fragmentadas y las herramientas de acceso remoto específicas de cada proveedor hacia modelos de gestión centralizados.

Secomea recomienda a los fabricantes evaluar si su estrategia de acceso remoto incluye:

Acceso basado en identidad para cada proveedor y contratista

Acceso justo a tiempo en lugar de conexiones remotas persistentes

Flujos de trabajo de aprobación centralizados en TI y TO

Registros de auditoría completos para cada sesión remota

Revisiones periódicas de credenciales y revocación automática del acceso

Capacidad para suspender o restringir rápidamente el acceso remoto durante un incidente cibernético

Los resultados completos de la empresa están disponibles en el informe estado del acceso remoto industrial 2026, que analiza cómo los fabricantes y las organizaciones de infraestructura crítica gestionan el acceso remoto a proveedores, el gobierno, la visibilidad, la adopción de Zero Trust y la resiliencia operativa en Norteamérica y Europa.

Acerca de Secomea

Secomea es una solución de acceso remoto seguro diseñada específicamente para redes industriales y equipos de tecnología operativa (OT). Más de 8.000 fabricantes y constructores de maquinaria en todo el mundo utilizan Secomea para conectar de forma segura personas, sistemas y máquinas, manteniendo la continuidad y el control operativos. Al ayudar a las organizaciones a gestionar el acceso de proveedores, implementar principios de confianza cero y mejorar la visibilidad de las actividades de acceso remoto a OT, Secomea fomenta la colaboración segura en todo el ecosistema de fabricación.

Secomea fue reconocida recientemente como proveedor destacado en la categoría de Acceso Remoto Seguro para Sistemas de Procesamiento Cibernético (CPS) en el informe Gartner® Hype Cycle™ para Seguridad de CPS, 2026.

GARTNER es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner reflejan las opiniones de su organización de análisis de negocios y tecnología, y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito concreto.