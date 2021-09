Según teknowlogy Group, PTC proporciona la plataforma de RA líder en el mercado

-PTC proporciona la "Plataforma de RA líder en el mercado actual para trabajadores conectados", según teknowlogy Group

-- La Suite de Soluciones de Realidad Aumentada Vuforia Enterprise de PTC alcanza el rango de "Mejor en su clase" por tercer año consecutivo en el análisis PAC Radar de teknowlogy Group

BOSTON, 23 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) anunció hoy que por tercer año consecutivo, su Vuforia® Enterprise Augmented Reality Suite (AR) ha sido nombrada una tecnología "Mejor en su Clase" en el último análisis de PAC Radar de teknowlogy Group. En el informe, titulado "Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2021," PTC se posiciona como uno de los mejores proveedores tanto en "competencia" como en "fuerza en el mercado."