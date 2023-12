SEGUNDO DIA DA CÚPULA DE INVESTIDORES DE HONG KONG ENFOCA GRANDES TENDÊNCIAS QUE IMPACTAM OS OITO BILHÕES DE CIDADÃOS DO PLANETA

HONG KONG, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cúpula PRIORITY da Iniciativa de Investimentos Futuros de Hong Kong reuniu hoje novamente líderes de finanças e governos pelo segundo dia para abordar assuntos internacionais de interesse à humanidade.

Mil investidores de todo o mundo, formadores de políticas, inovadores e líderes empresariais se uniram a homólogos de toda a Ásia para discutir "grandes tendências", incluindo a ascensão imparável da Ásia como potência econômica, o impacto da tecnologia nos estilos de vida e nos empregos, bem como o uso de capital de países entre diversos mercados e economias.

O dia começou com uma apresentação do Diretor Executivo do FII Institute, Richard Attias, e do Diretor de Operações, Rakan Tarabzoni, do Priority Compass Report, uma pesquisa mundial com 53.000 pessoas em 23 países. A pesquisa revelou uma queda pronunciada de 20% a nível mundial na satisfação geral das pessoas com suas vidas, com os pesquisados relatando preocupações sobre o custo de vida, a solidão, a tecnologia e as preocupações climáticas. 65% das pessoas nos países pesquisados têm preocupação com os custos de vida diários. A solidão subiu na lista de preocupações, com 41% da população da Ásia relatando sentimentos frequentes de solidão. 55% das pessoas de todo o mundo estão preocupadas com o acesso a cuidados de saúde acessíveis e preços razoáveis, sendo que as preocupações climáticas continuam se aprofundando à medida que 78% das pessoas em todo o hemisfério sul estão preocupadas com a poluição.

Laurence Moroney, Principal Defensor de IA no Google, abordou preocupações quanto à IA e ao risco de surgimento de vieses devido à dependência de conjuntos de dados limitados em inglês. Moroney sinalizou que 60% das informações na Web 2.0 são geradas por bots.

Também argumentou que os inovadores em IA precisam considerar distintas identidades culturais locais no desenvolvimento de modelos de IA e explicou que o Gemini do Google está trabalhando para condensar e preservar culturas em pequenos modelos, possibilitando que as pessoas interajam com, aprendam sobre e preservem diferentes culturas individuais.

Em um grupo de discussão sobre custo de vida, Jerry Li, Fundador e Sócio-Gerente da eWTP Arabia Capital, descreveu os dados como o novo petróleo, um recurso que impulsiona a inovação e o progresso. É esperado que os 120 zetabytes (120.000.000.000.000.000.000.000 bytes) gerados em 2023 aumentem mais de 150% em 2025, para 181 zetabytes.

Durante um grupo de discussão sobre o futuro do trabalho, Edith Yeung, da Race Capital, sugeriu que a IA irá libertar as pessoas de fazer coisas que não querem, as tornando livres para atividades mais significativas. A pessoa média irá dedicar 90.000 horas para o trabalho ao longo da vida.

Raymond Yuan, Diretor Executivo e Presidente do CTH Group apontou sinergias entre blockchain e IA começando a surgir na saúde, ciências biológicas e em serviços financeiros. O volume mundial do mercado de blockchain foi estimado em cerca de US$ 7,4 bilhões em 2022 e o mercado internacional de inteligência artificial em US$ 428 bilhões.

Um grupo dos principais capitalistas de risco asiáticos debateu modos pelos quais a Ásia pode desenvolver ecossistemas de startups vibrantes e bem-sucedidos, com US$ 22,3 bilhões investidos em startups asiáticas entre julho e setembro de 2023.

Ao discutir o impacto do investimento na longevidade e no envelhecimento, Joshua Fink, Fundador do Luma Group, explicou que a medicina regenerativa revolucionária, inspirada na pesquisa ganhadora do Prêmio Nobel, pode reverter as células a um estado antes da doença, oferecendo esperança contra doenças genéticas.

Sua Alteza Real, Príncipe Faisal bin Bandar bin Sultan, Presidente da Federação Saudita de Esportes, descreveu o espetacular crescimento dos jogos eletrônicos nos últimos 20 anos, de 12% ao ano. Até o fim de 2023, é previsto que haverá 3,75 bilhões de fãs de jogos eletrônicos no mundo.

Em uma conversa informal sobre 'titãs da indústria' com Sir Martin Sorrell, Richard Attias e Sorrell, os mesmos pesquisaram o setor de mídia mundial, avaliado em US$ 950 bilhões, com o setor digital projetado para representar 70% até 2025. Sobre o futuro de plataformas como o TikTok , Sorrell esclareceu que, com as opiniões dos jovens a serem moldadas por novas formas de redes sociais, assuntos referentes à segurança e à privacidade dos dados irão continuar. Ao discutir a "hiperpersonalização", destacou que a Coca-Cola está pensando no potencial da IA para destinar mensagens individuais aos consumidores.

Rakan Tarabzoni, Diretor de Operações do FII Institute apresentou à cúpula a ferramenta de ESG inclusiva do FII, lançada para auxiliar empresas em mercados emergentes a melhorar a sustentabilidade e ajudar o capital de investimento a encontrar líderes de desempenho atuais e futuros. A ferramenta, que foi disponibilizada publicamente, irá abordar vieses incorporados em outros métodos de ESG e poderá liberar uma lacuna de financiamento de US$ 5,4 trilhões em investimentos em mercados emergentes.

Na sessão final, Sua Excelência, Kjell Magne Bondevik, Ex-Primeiro Ministro da Noruega e Presidente do Centro para Paz e Direitos Humanos de Oslo, se declarou convencido de que as empresas que levam mais a sério as preocupações das pessoas comuns serão as empresas que irão prosperar no futuro.

O FII institute trabalhou com a HKEX e a empresa de consultoria Deloitte para compensar as emissões de carbono geradas pela cúpula, ao adquirir créditos no intercâmbio com a HKEX Core Climate, que exemplificam uma convicção compartilhada de que mercados e empresas com propósito podem servir à humanidade como uma força para o bem.

Durante a cúpula, o BOC International assinou um contrato marco de cooperação estratégica com a SPIC International Finance (Hong Kong) Company Ltd. sobre financiamento ecológico, investimento e emissão de títulos, e gestão de capital internacional. A assinatura foi presenciada pelo Sr. Paul Chan, Secretário Financeiro do Hong Kong SAR.

A cúpula, realizada em parceria com a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), ocorreu no HKEX Connect Hall.

A Cúpula FII PRIORITY Hong Kong dá continuidade às conversas realizadas em Riad no mês passado. É parte de um programa mundial contínuo de cúpulas, que será realizado no próximo ano em Miami (fevereiro), Brasil (junho) e África (setembro).

Richard Attias, Diretor Executivo do Instituto de Iniciativa de Investimentos Futuros, disse:

"Gostaria de agradecer ao Governo de Hong Kong, ao Hong Kong Exchange e ao povo desta magnífica cidade pelas boas-vindas que nos deram esta semana. À medida que o mundo traça seu rumo, devemos estar conscientes em todo o momento das questões que importam. Seja o custo de vida, o desenvolvimento de novos modos de pagamento, novas plataformas de redes sociais ou a pobreza, é o investimento e a inovação que podem fazer a diferença. Os investidores e inovadores aqui presentes esta semana levaram estes temas a sério, sendo que as conversas e o trabalho duro darão continuidade enquanto nos empenhamos por um futuro melhor."

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados com um braço de investimento e uma agenda: Impacto na humanidade. Global e inclusivo, fomentamos grandes mentes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em quatro áreas críticas: Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.

