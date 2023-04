Segundo relatório de títulos Green Bond da Novelis demonstra compromisso em cumprir as metas de sustentabilidade

Relatório destaca centros de reciclagem novos e ampliados em todo o mundo

ATLANTA, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Novelis Inc., fornecedora líder de soluções sustentáveis de alumínio e líder mundial em laminação e reciclagem de alumínio, emitiu hoje seu segundo relatório Green Bond, que destaca os investimentos focados em sustentabilidade da empresa financiados por um Green Bond.

No relatório, a Novelis compartilha notícias sobre seus investimentos e como eles aprimoram a capacidade da empresa de fornecer soluções inovadoras e sustentáveis e atingir suas metas de redução de emissões de carbono.

Em março de 2021, a Novelis concluiu com sucesso a emissão de um Green Bond de 500 milhões de euros para financiar projetos que ajudarão a empresa a atingir suas metas declaradas de reduzir sua pegada de carbono em 30% até 2026 e ser neutra em carbono até 2050 ou antes.

Em 31 de março de 2023, a Novelis alocou US$ 280 milhões dos recursos líquidos dessa emissão para financiar projetos novos ou existentes para aumentar a capacidade de reciclagem de alumínio e reduzir o uso de alumínio primário, com esforços concentrados em países como EUA, Brasil, Coreia do Sul, Reino Unido e Alemanha. No total, espera-se que os investimentos em Green bond reduzam as emissões de carbono em mais de três milhões de toneladas por ano, uma vez que estejam totalmente operacionais.

"Esses projetos demonstram que a Novelis está cumprindo com sucesso seu propósito de 'Moldar um mundo sustentável juntos' ao financiar investimentos que reduzem significativamente as emissões de Carbono de nossas operações de fabricação e nos permitem continuar a aumentar o conteúdo reciclado de nossos produtos, que já são nos níveis líderes do setor", disse Steve Fisher, presidente e diretor executivo da Novelis Inc. "A inovação é a força motriz por trás da mudança, pois a Novelis e nossos clientes trabalham juntos para criar uma economia mais circular para o alumínio."

Os destaques a seguir são alguns dos projetos em destaque listados no relatório Green Bond da Novelis:

Centros de reciclagem novos e ampliados que fornecerão alumínio com baixo teor de carbono:

Construção do Centro de Reciclagem Automotiva de US$ 365 milhões em Guthrie, Kentucky

milhões em

A Novelis está construindo uma nova usina de reciclagem em Bay Minette, Alabama . Espera-se que esta instalação altamente avançada aumente o número de latas de bebidas usadas (UBCs) que a empresa recicla por ano em 15 bilhões

O investimento de US$1,2 milhão para instalar cerca de 1.000 painéis solares fotovoltaicos em 14 centros de coleta de UBC no Brasil. A expectativa é que os painéis reduzam as emissões de carbono em 230 toneladas por ano e possam gerar 600 MWh por ano de energia limpa, o que tornará os centros de captação autossuficientes em energia

Os projetos destacados no relatório Green Bond da Novelis demonstram o compromisso da empresa em impulsionar a inovação, criar uma economia circular para o alumínio e construir um futuro mais sustentável.

Declarações prospectivas

Declarações feitas neste comunicado à imprensa que descrevem as intenções, expectativas ou previsões da Novelis podem ser declarações prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários. Exemplos de declarações prospectivas neste comunicado à imprensa incluem as expectativas da Novelis de atingir determinadas metas ambientais e aumentar o número de UBCs reciclados. A Novelis adverte que, por natureza, as declarações prospectivas envolvem risco e incerteza. Não pretendemos, e nos isentamos de qualquer obrigação, de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Fatores de risco importantes que podem afetar os resultados estão incluídos no título "Fatores de risco" no Formulário 10-K da empresa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2022, e em nosso arquivo de Formulário 10-Q junto à Comissão de Valores Mobiliários para o trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022.

Sobre a Novelis

A Novelis Inc. é impulsionada por seu objetivo de moldar juntos um mundo sustentável. Somos líderes globais na produção de produtos e soluções inovadoras de alumínio e a maior recicladora de alumínio do mundo. Nossa ambição é ser a principal fornecedora de soluções de alumínio sustentáveis e de baixo carbono e alcançar uma economia totalmente circular por meio de parceria com nossos fornecedores, bem como com nossos clientes nos setores aeroespacial, automotivo, latas de bebidas e especialidades em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. A Novelis teve vendas líquidas de US$ 17,1 bilhões no ano fiscal de 2022. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder do setor de alumínio e cobre, e a principal empresa no setor de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional com sede em Mumbai. Para mais informações, acesse novelis.com.

FONTE Novelis Inc.

