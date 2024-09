Segway et TIER-Dott apportent des solutions de micromobilité partagée sans précédent à Paris été 2024

AMSTERDAM, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans une démonstration historique d'innovation et de collaboration, Segway et TIER-Dott unissent leurs forces pour offrir 10 000 trajets gratuits en vélos électriques pendant les événements de Paris qui viennent de se terminer. Cette initiative a été conçue pour promouvoir la mobilité urbaine durable dans l'une des villes les plus visitées au monde pendant la haute saison estivale et les Jeux. Elle visait également à stimuler la fréquentation et à sensibiliser le public aux avantages pratiques et environnementaux de la micromobilité.

Tier-Dott Ebike in Paris Powered by Segway

TIER-Dott, opérateur leader mondial de la micromobilité partagée, a déployé 15 000 vélos électriques pour soutenir les Jeux du 26 juillet au 8 septembre. Ces vélos électriques ont joué un rôle clé dans les efforts déployés par Paris pour améliorer la vie urbaine et réduire son empreinte environnementale. Au cours de cette période, ils ont accumulé 1 million de trajets, couvrant 3,3 millions de kilomètres, avec 500 000 usagers - dont 48 000 étaient des utilisateurs novices de TIER-Dott.

Segway, leader mondial de la micromobilité durable, a non seulement collaboré avec TIER-Dott pour offrir 10 000 trajets gratuits à travers Paris pendant les Jeux, mais a également servi de fournisseur de solutions de véhicules pour 15 000 vélos électriques. Cette collaboration a donné lieu aux commentaires les plus positifs jamais reçus pour la flotte parisienne de TIER-Dott. Le support technique de Segway sur le site a aidé TIER-Dott à gérer la forte demande de service, démontrant que les véhicules Segway et l'approche opérationnelle de TIER-Dott étaient parfaitement adaptés à l'événement.

Alan Zhao, directeur de Segway, a déclaré : « En élargissant notre offre pour inclure des trajets gratuits, nous avons voulu démontrer les avantages pratiques et l'efficacité des services de vélos électriques, en particulier lors d'un événement d'envergure mondiale. L'investissement important de Paris dans les infrastructures cyclables, soutenu par des politiques gouvernementales progressistes, a facilité l'adoption à grande échelle de solutions de transport durable. »

Segway se consacre à l'avancement des solutions de véhicules en mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être de la communauté. Depuis 2018, Segway s'est associé à plus de 240 opérateurs de micromobilité partagée dans le monde, dont le leader mondial TIER-Dott, pour favoriser un écosystème de transport plus sûr, plus intelligent et plus écologique. Grâce à ces vastes collaborations, Segway a livré avec succès plus de 2 millions de véhicules de micromobilité partagée dans les principales régions et villes, dont plus d'un million sont les emblématiques scooters électriques partagés de la série Max.

Alors que les villes du monde entier continuent d'adopter la mobilité verte, la mise en œuvre réussie de la campagne « Summer Free Ride » à Paris offre un modèle prometteur pour d'autres groupements urbains. Le Green Deal européen, qui vise la neutralité climatique d'ici 2050, soutient de telles initiatives par des investissements substantiels dans des infrastructures durables. Segway est prêt à s'associer à des opérateurs de micromobilité partagée dans le monde entier pour permettre un transport urbain plus intelligent, plus écologique et plus durable.

Pour plus d'informations sur Segway, visitez le site b2b.segway.com. Pour plus d'informations sur Tier-Dott, consultez le site www.ridedott.com.

