Seis líderes do setor de tecnologia legal unem forças para lançar o Grupo The Global Efficiency

LONDRES, 22 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Grupo The Global Efficiency (Grupo TGE) foi lançado hoje, como uma associação entre fornecedores de tecnologia de gestão de informação. Este grupo reúne seis líderes especialistas na gestão de informação e de documentos para oferecer soluções customizadas para as principais prestadoras de serviços internacionais e grandes corporações globais, segundo uma estrutura uniforme para colaboração e execução de projetos. Em conjunto, o Grupo TGE representa um dos maiores e mais experientes conjuntos de recursos iManage disponíveis no mundo, oferecendo uma abordagem unificada para atender à constante demanda global pela Plataforma de Produtividade iManage Work.

Todos os membros do Grupo TGE são reconhecidos e respeitados em seus mercados locais. Estes membros são Ascertus no Reino Unido e Europa Continental; Office Information Australia (OIA), atendendo a região Ásia-Pacífico; Eficio, com presença no Canadá e na França; Lexsoft atuando na Espanha e América Latina; Ounet Sistemi, baseado na Itália; e Co-Operative Computing na África do Sul.

Explicando os princípios comerciais que embasam a formação do Grupo TGE, Roy Russell, CEO da Ascertus, afirma que "Ao unir forças, acabamos por nos transformar em um provedor atraente para as grandes corporações e firmas de serviços profissionais do mundo. A associação oferece aos clientes suporte e implantações pelo mundo inteiro, acompanhado de uma interface única para acessar um grande pool de talentos experientes. Juntos somos mais fortes e reunindo nossa experiência, especialização e nossos recursos, acabamos por estar em uma posição privilegiada para oferecer valor real a projetos corporativos, de forma mais resiliente e com menos riscos."

Com a formação do Grupo TGE, os membros estão mais bem posicionados para auxiliar nas metas de crescimento de seus clientes. Carlos García-Egocheaga, CEO da Lexsoft Systems, exemplificou "Agora somos os parceiros perfeitos para organizações que buscam expansão internacional, principalmente fora dos mercados europeu e norte-americano. Descobrimos que a América Latina, a África, o Sudeste Asiático e até mesmo a Rússia são grandes mercados-alvo para as organizações. Agora podemos entregar projetos em escala global".

O Grupo TGE oferece experiência e serviços completos - de análise comercial, consultoria técnica e gestão de projetos a programas para sucesso do cliente e suporte contínuo – sempre oferecidos no idioma local e em inglês. As equipes que fazem parte dos membros são fluentes em vários idiomas, incluindo chinês, espanhol, francês, italiano e português, para citar apenas alguns. Com membros em todas as áreas do mundo, o Grupo TGE oferece suporte técnico confiável a seus clientes, segundo o modelo "follow-the-sun".

Stephen Litton, Diretor-Presidente, OIA, comentou "Como coletivo, hoje nossos recursos e habilidades estão bem distribuídos globalmente. Isso significa que conseguimos oferecer suporte simultâneo aos clientes, onde estiverem, sem diluir nosso pool de talentos baseado na região Ásia-Pacífico. De forma crucial, devido ao uso de recursos locais, esta é uma abordagem com melhor relação custo-benefício para nossos clientes."

As soluções iManage e os serviços associados são parte essencial da oferta de serviços do Grupo TGE. Neil Araujo, CEO, iManage, observou que "'O cliente em primeiro lugar' é um dos principais valores na iManage, uma ideia que também se aplica a esta associação, que busca responder de forma proativa às necessidades comerciais dos clientes, atuais e futuros. A vasta experiência e presença do Grupo TGE permite atender um mercado global crescente que busca a gestão de documentos e conhecimento, tendo impacto positivo nos resultados dos clientes iManage atendidos. Com a união destes importantes parceiros da iManage, esperamos que eles tenham reconhecimento constante".

O Grupo TGE oferece diversas soluções comerciais integradas, incluindo gestão de casos e questões legais, gestão de contratos, gestão de e-mail e documentos, gestão de despesas legais, gestão de conhecimento, automação de processos, nuvem, e muito mais.

Sobre o Grupo The Global Efficiency

O Grupo The Global Efficiency é uma associação entre fornecedores de tecnologia de Gestão de Informação, com ideais similares, com base em todo o mundo. O grupo reúne mais de 80 especialistas altamente experientes, consultores e engenheiros de suporte, cujo conhecimento e experiência cobre diferentes implantações de produtos e cenários comerciais. O Grupo The Global Efficiency está bem preparado para participar na execução de projetos globais. Por meio de uma estrutura unificada para colaboração e execução de projetos em escala mundial, o Grupo oferece os benefícios da familiaridade local – com atenção a considerações práticas como diferenças de fuso horário, apetite de risco e abordagem com relação a orçamento e gestão de custos - para garantir sucesso regional. Em conjunto, o Grupo representa o maior e mais experiente conjunto de recursos iManage disponíveis globalmente. Para mais informações, visite https://www.tgegroup.com/.

