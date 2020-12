Six fournisseurs leaders dans les technologies du monde du droit s'associent pour lancer le TGE Group

- Avec une présence mondiale, cette nouvelle alliance offre un service 24/7 à ses clients afin de satisfaire les entreprises internationales de services professionnels et les multinationales

LONDRES, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- /PRNewswire/ --The Global Efficiency Group (Groupe TGE), une alliance de fournisseurs de technologies de gestion de l'information, a été lancée aujourd'hui. Cette nouvelle alliance réunit six grands spécialistes de la gestion documentaire, afin d'offrir des solutions sur mesure à certaines des plus grandes sociétés internationales de services professionnels et aux grandes entreprises du monde entier, sur la base d'un cadre uniforme pour l'exécution des projets et en parfaite collaboration. Collectivement, le groupe TGE représente l'un des pools de ressources iManage les plus importants et les plus expérimentés disponibles au niveau mondial, permettant une approche unifiée pour répondre à la demande mondiale actuelle pour la plate-forme iManage Work.

Tous les membres du groupe TGE sont reconnus et respectés sur leurs marchés locaux. Ils comprennent Ascertus au Royaume-Uni et en Europe continentale ; l' Office Information Australia (OIA) , qui couvre la région Asie-Pacifique ; Eficio , avec une présence en France et au Canada ; Lexsoft en Espagne et en Amérique latine ; Ounet Sistemi , basé en Italie et Co-Operative Computing en Afrique du Sud.

Expliquant les raisons commerciales de la création du groupe TGE, Roy Russell, PDG d'Ascertus, a déclaré : « En unissant nos forces, nous nous sommes transformés en une offre puissante que les entreprises mondiales de services professionnels et les grandes sociétés trouveront intéressante. Cette alliance permet aux clients de bénéficier d'une mise en œuvre et d'un soutien dans le monde entier, ainsi que d'une interface unique leur donnant accès à un vaste réservoir de talents expérimentés. En tant que membres, nous sommes collectivement plus forts, et en mettant en commun notre expertise, notre expérience et nos ressources, nous sommes dans une position exceptionnelle pour apporter une véritable valeur ajoutée aux projets des entreprises, avec une résilience accrue et une réduction des risques. »

Avec la formation du groupe TGE, les membres sont mieux placés pour soutenir les objectifs de croissance de leurs organisations clientes. Carlos García-Egocheaga, PDG de Lexsoft Systems, a déclaré : « Nous sommes maintenant les partenaires parfaits pour les organisations qui aspirent à une expansion internationale, en particulier en dehors des marchés américain et européen. Nous constatons que l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et même la Russie sont des marchés cibles importants pour les organisations. Nous pouvons désormais réaliser des projets à l'échelle mondiale. »

L'expertise et les services du groupe TGE sont complets, de l'analyse commerciale, au conseil technique et à la gestion de projet jusqu'à l'assistance post projet et à notre programme de « client success ». Ils sont tous proposés dans la langue locale, en plus de l'anglais. Les équipes des organisations membres parlent couramment de nombreuses langues, dont le chinois, l'espagnol, le français, l'italien et le portugais, pour n'en citer que quelques-unes. Avec des organisations membres réparties dans le monde entier, le groupe TGE offre un soutien technique continu et fiable à ses clients.

Stephen Litton, directeur général d'OIA, a déclaré : « En tant que collectif, nos ressources et nos capacités sont maintenant réparties de manière égale dans le monde entier. Cela signifie que nous pouvons soutenir simultanément nos clients où qu'ils soient dans le monde sans diluer notre réserve de talents basée dans l'APAC. Il est essentiel que cette approche soit plus rentable pour nos clients, grâce aux ressources locales. »

Les solutions iManage et les services associés sont au cœur de l'offre du groupe TGE. Neil Araujo, PDG d'iManage, a déclaré : « « Customer first' is one of our core values at iManage, a sentiment that also drives this alliance, as it seeks to proactively respond to the business needs of current and future customers. The depth and breadth of TGE Group's expertise and footprint allows the group to address a growing global market for document and knowledge management and will positively impact the business outcomes of the iManage customers they serve. As these valued iManage partners join forces, we fully expect they will earn continued accolades»

Le groupe TGE propose une large gamme de solutions intégrées couvrant la gestion des dossiers et des affaires, la gestion des contrats, la gestion des documents et des courriers électroniques, la gestion des dépenses juridiques, la gestion des connaissances, l'automatisation des processus, le cloud et bien d'autres encore.

À propos du The Global Efficiency Group

Le groupe The Global Efficiency est une alliance de fournisseurs de technologies de gestion de l'information partageant les mêmes idées et basés dans le monde entier. Le groupe rassemble plus de 80 spécialistes, consultants et ingénieurs très expérimentés, dont la profondeur et l'étendue des connaissances couvrent tous les demandes / scénario de mise en production et de support possible. Le groupe The Global Efficiency est prêt pour lancer avec toute son expertise, de nombreux projets internationaux. En utilisant une méthode unifiée pour l'exécution des projets et une collaboration au niveau mondial, le groupe offre les avantages d'une expertise locale - en portant attention aux considérations pratiques telles que le décalage horaire, la gestion du risque, la maîtrise des coûts – afin de garantir un succès régional au projets internationaux . Collectivement, le groupe représente le plus grand vivier de ressources iManage disponibles dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.tgegroup.com/ .

