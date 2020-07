SEKISUI Diagnostics investe £ 14,4 milhões em sua capacidade de CDMO biofarmacêutica com cGMP

BURLINGTON, Massachusetts, 29 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Sekisui anuncia a decisão de investir £ 14,4 milhões em seus negócios de CDMO biofarmacêutica, destinados à expansão de sua capacidade microbiana com cGMP na unidade existente em Maidstone, Kent, a ser concluída no segundo semestre de 2022. Esse investimento se segue ao investimento de $ 1,9 milhão em seu novo Centro de Inovação de Bioprocessos (Bioprocess Innovation Centre), concluído em outubro de 2019, e faz parte de uma estratégia de investimento de longo prazo para o crescimento de sua participação no mercado de CDMO biofarmacêutica microbiana.

Anteriormente, parte da Genzyme Corporation, a unidade de negócios de Enzima da Sekisui Diagnostics lançou sua oferta de serviços de CDMO biofarmacêutica microbiana, o BioProduction by Sekisui, em 2017, se baseando em mais de 40 anos de experiência nesse campo. A expansão da unidade e os upgrades de cGMP irão habilitar a Sekisui a assumir a fabricação por contrato de substâncias de medicamentos para programas que estão iniciando a fase de estudo clínico. A novas suítes de fermentação e purificação microbiana com certificado cGMP irão possibilitar escalas de produção de até 1.000L, complementando seus atuais recursos, que variam de uma escala de fermentação de 20L a 5.000L.

A Sekisui tem uma vasta experiência com projetos, desde pré-clínicos à comercialização, incluindo, sem limitação, sistemas recombinantes tais como E. coli e Pichia pastoris, e tecnologias de purificação e de analítica associadas. Sua principal expertise reside na produção de enzimas, mas seus recursos também são adequados para a produção de plasmídeos, fragmentos de anticorpos e outras proteínas.

"Esse investimento representa nosso compromisso para servir nossos clientes de biofarmacêutica com a muito necessária capacidade de produção de CDMO microbiana com cGMP", disse o presidente e presidente-executivo da Sekisui Diagnostics e membro do Conselho Médico da Sekisui, Robert Schruender. "Durante muitos anos, desenvolvemos competência técnica e operacional, além de expertise em produção de enzimas e fermentação microbiana. À medida que o mercado de CDMO biofarmacêutica cresce, objetivamos alavancar ainda mais essa capacidade para aumentar nossa participação nesse mercado".

Sobre a Sekisui Diagnostics:

A Sekisui Diagnostics é uma empresa global comprometida com a melhora das vidas dos pacientes. Ela fornece diagnósticos médicos inovadores a médicos e laboratórios, através de uma rede comercial global. As linhas de produtos incluem sistemas de química clínica e de coagulação, reagentes, kits de teste rápido e sistemas para unidades de tratamento. A unidade de negócios de Enzima faz parte desse grupo e, além do BioProduction by Sekisui, oferece um amplo portfólio de enzimas e matérias-primas fundamentais para diagnóstico.

