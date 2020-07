SEKISUI Diagnostics investit 14,4 millions de livres sterling dans une capacité de façonnage biopharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur

BURLINGTON, Massachusetts, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Sekisui annonce sa décision d'investir 14,4 millions de livres sterling dans sa division de façonnage biopharmaceutique afin d'accroître sa capacité de production microbienne en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP) sur le site existant de Maidstone, dans le Kent, qui sera achevé d'ici la seconde moitié de 2022. Cet investissement fait suite à un investissement de 1,9 million de dollars dans son nouveau centre d'innovation en bioprocédés, achevé en octobre 2019, et s'inscrit dans une stratégie d'investissement à long terme visant à accroître sa part du marché du façonnage biopharmaceutique microbien.

Faisant auparavant partie de Genzyme Corporation, la division Enzymes de Sekisui Diagnostics a lancé son offre de services de façonnage biopharmaceutique microbien, BioProduction by Sekisui, en 2017, forte de plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine. L'agrandissement des installations et leur mise à niveau conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur permettront à Sekisui de fabriquer sous contrat des substances médicamenteuses pour les programmes entrant en phase d'essai clinique. Les nouvelles suites de fermentation microbienne et de purification certifiées cGMP permettront de produire à des échelles de production allant jusqu'à 1000 L, complétant ses capacités existantes dont l'échelle de fermentation va de 20 L à 5000 L.

Sekisui possède une vaste expérience avec des projets allant de la préclinique à la commercialisation, dont des systèmes recombinants tels qu'E. coli et Pichia pastoris et les technologies de purification et d'analyse connexes. Son expertise principale réside dans la production d'enzymes, mais ses capacités sont également adaptées à la production de plasmides, de fragments d'anticorps et d'autres protéines.

« Cet investissement reflète notre volonté de servir nos clients du secteur biopharmaceutique en nous dotant d'une capacité de production microbienne en façonnage conforme aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur pour répondre à leurs besoins », a déclaré Robert Schruender, PDG de Sekisui Diagnostics et membre du conseil médical de Sekisui. « Au fil des années, nous avons développé des compétences et une expertise techniques et opérationnelles dans la production d'enzymes et la fermentation microbienne. Alors que le marché du façonnage biopharmaceutique se développe, nous comptons tirer parti de cette capacité pour accroître notre part sur ce marché. »

À propos de Sekisui Diagnostics :

Sekisui Diagnostics est une société mondiale qui s'attache à améliorer la vie des patients en fournissant des diagnostics médicaux innovants aux médecins et aux laboratoires à travers un réseau de distribution mondial. Ses gammes de produits comprennent des systèmes de chimie clinique et de coagulation, des réactifs, des kits de test rapide et des systèmes conçus pour un usage au chevet du patient. La division Enzyme fait partie de ce groupe et propose, parallèlement à BioProduction by Sekisui, un large portefeuille d'enzymes de diagnostic et de matières premières essentielles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1220877/BioProduction_by_Sekisui_Diagnostics_Logo.jpg

Related Links

http://www.sekisuidiagnostics.com



SOURCE Sekisui Diagnostics