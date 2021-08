Selling Simplified presente na lista Inc. 5000 pelo sexto ano consecutivo

"O crescimento de 70% nos últimos três anos é uma testemunho para o nosso pessoal", disse o CEO e presidente Michael Whife. "Quando vejo nosso nome na lista Inc. 5000, fico extremamente orgulhoso da equipe por sua visão e iniciativa. Espero que tenhamos muitos outros anos de sucesso juntos, ajudando empresas a prosperar com nossa tecnologia inovadora e abordagem digital."

Os indicadores de crescimento recentes da empresa sediada em Denver incluem um aumento de 180% nas vendas até agosto de 2021 e as nomeações de veteranos experientes na área de B2B, Thomas Koletas como diretor de crescimento e Dan Juanillo como diretor financeiro. O SSG também abriu novos escritórios em Auckland, Tóquio e Oahu durante o primeiro semestre de 2021, com expansão adicional planejada nos EUA e na China antes do final do ano.

"É uma verdadeira honra ser classificado na lista Inc. 5000. Este reconhecimento confirma que estamos fazendo algo realmente especial—ajudando as empresas a crescer —da maneira certa", disse o diretor operacional e cofundador Jag Sidhu. "Estou dedicando este momento para refletir sobre todo o trabalho árduo que possibilitou essa conquista, e sou grato por mais um ano de enorme crescimento como empresa e como equipe."

De acordo com o site da Inc. , a "renomada lista das empresas privadas mais bem-sucedidas do país passou a ser a marca do sucesso empresarial e o espaço onde os nomes nacionais do futuro deixam suas primeiras impressões." A Inc. classifica as empresas com base no crescimento geral da receita em um período de três anos.

Para ver detalhes sobre a classificação do Selling Simplified , juntamente com os outros homenageados da lista, acesse https://www.inc.com/inc5000/2021.

