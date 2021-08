Selling Simplified steht im 6. Jahr in Folge auf der Inc. 5000 Liste

„Das Wachstum von 70 % in den letzten drei Jahren ist ein Zeugnis für unsere Mitarbeiter", sagte CEO und Präsident Michael Whife. „Wenn ich unseren Namen auf der Inc. 5000-Liste sehe, bin ich unheimlich stolz auf das Team für seine Vision und sein Engagement. Ich freue mich auf viele weitere erfolgreiche gemeinsame Jahre, in denen wir Unternehmen mit unserer innovativen Technologie und unserem digitalen Ansatz zum Erfolg verhelfen."

Zu den jüngsten Wachstumsindikatoren des in Denver ansässigen Unternehmens zählen ein Umsatzanstieg von 180 % im Vergleich zum Vorjahr (Stand August 2021) sowie die Ernennung von Thomas Koletas zum Chief Growth Officer und Dan Juanillo zum Chief Financial Officer, zwei erfahrenen B2B-Veteranen. SSG eröffnete in der ersten Jahreshälfte 2021 neue Niederlassungen in Auckland, Tokio und Oahu und plant weitere Expansionen in den USA und China noch vor Ende des Jahres.

„Es ist wirklich eine Ehre, auf der Inc. 5000-Liste zu stehen. Diese Anerkennung bestätigt, dass wir etwas ganz Besonderes tun - wir helfen Unternehmen, auf die richtige Weise zu wachsen", so COO und Mitbegründer Jag Sidhu. „Ich nutze diese Zeit, um über all die harte Arbeit nachzudenken, die dies möglich gemacht hat, und ich bin dankbar für ein weiteres Jahr mit einem enormen Wachstum als Unternehmen und als Team."

Nach Angaben der Inc. Website ist die „prestigeträchtige Liste der erfolgreichsten Privatunternehmen der Nation zum Markenzeichen für unternehmerischen Erfolg geworden und der Ort, an dem sich zukünftige bekannte Namen zum ersten Mal einen Namen machen." Inc. ordnet die Unternehmen nach dem Gesamtumsatzwachstum über einen Zeitraum von drei Jahren ein.

Um Einzelheiten über die Platzierung von Selling Simplified sowie über die übrigen Preisträger der Liste zu erfahren, besuchen Sie https://www.inc.com/inc5000/2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1596446/SSG_Inc_5000.jpg

