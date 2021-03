Selon la GSMA, les comptes d'argent mobile atteignent 1,2 milliard en 2020

- Sous l'impulsion de la pandémie mondiale, les transactions ont augmenté de 65 % en 2020

LONDRES, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- La GSMA a publié aujourd'hui son rapport annuel sur « l'état de l'industrie de l'argent mobile » . Il révèle une accélération spectaculaire des transactions mobiles pendant la pandémie de COVID-19, alors que les restrictions d'accès limitaient l'accès aux liquidités et aux institutions financières. Le rapport a révélé que le nombre de comptes enregistrés a augmenté de 13 pour cent à l'échelle mondiale en 2020, pour atteindre plus de 1,2 milliard, soit le double des prévisions. La croissance la plus rapide a été observée sur les marchés où les gouvernements ont apporté une aide considérable à leurs citoyens lors de la pandémie.

Offrir davantage d'opportunités dans l'économie formelle

Pour minimiser le coût économique de la COVID-19, de nombreux gouvernements ont distribué des aides financières aux particuliers et aux entreprises. La valeur des indemnités versées par le gouvernement à la population a quadruplé pendant la pandémie, le secteur de l'argent mobile travaillant main dans la main avec les administrations et les ONG pour répartir la protection sociale et les sommes accordées à titre humanitaire rapidement, en toute sécurité et efficacement à ceux qui en ont besoin. La facilitation de ce type de versements directs de soutien au revenu est un exemple de la façon dont l'argent mobile offre une bouée de sauvetage financière aux communautés défavorisées. Les fournisseurs d'argent mobile ont également apporté une aide en nature, notamment en distribuant des équipements de protection individuelle (EPI) et du gel désinfectant pour les mains aux guichets.

« Nous constatons que l'argent mobile est un outil puissant pour étendre l'intégration financière des femmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire », a déclaré John Giusti, directeur de la réglementation de la GSMA. « Le rapport de cette année a toutefois révélé que, sur l'ensemble des marchés, les femmes ont toujours 33 pour cent de chances de moins que les hommes d'avoir un compte d'argent mobile. La GSMA et ses membres s'engagent à combler cet écart entre les sexes en éliminant les obstacles qui empêchent les femmes d'accéder aux services financiers mobiles et de les utiliser. »

Combler le fossé nécessite un effort de collaboration et de concertation. De nombreux prestataires se sont engagés à augmenter la proportion de clients féminins. Un exemple d'approche innovante à cet égard est le lancement de produits destinés aux micro-entrepreneurs qui peuvent être utilisés sur des marchés où les femmes représentent la majorité des vendeurs et des clients.

Accroître l'égalité financière mondiale

Pour la première fois, plus d' $1 milliard de dollars ont été envoyés et reçus sous forme de transferts de fonds dans le monde chaque mois via l'argent mobile. Malgré les premières craintes d'un déclin des transactions, les populations du monde entier ayant subi des pertes d'emploi et des réductions de revenus pendant la pandémie, il est clair que les diasporas continuent à soutenir la famille et les amis restés au pays. En conséquence, la valeur totale des transactions a augmenté de 65 pour cent pour atteindre un total annuel de $12,7 milliards de dollars en 2020.

En travaillant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), la GSMA reste déterminée à réduire des inégalités entre les pays lors de l'envoi d'argent à l'international. Selon les recherches de la GSMA, l'argent mobile constitue un moyen abordable de connecter les gens à des ressources financières vitales. L'écosystème de l'argent mobile a été renforcé par un nombre croissant de partenariats stratégiques établis entre les organisations de transfert d'argent et les fournisseurs d'argent mobile.

Susciter le changement de réglementation

Alors que la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la vie des gens et a affaibli les économies, les régulateurs ont réagi avec une variété de mesures visant à réduire l'impact. La recherche a révélé que la pandémie a accordé une nouvelle urgence à la nécessité de modifier la réglementation pour faciliter une plus grande numérisation. Sur de nombreux marchés, les limites de transaction ont été augmentées pour permettre à davantage de fonds de transiter par l'argent mobile. En outre, la demande de paiements non physiques ayant augmenté, certains régulateurs ont classé les agents d'argent mobile et leurs chaînes d'approvisionnement parmi les services essentiels. Plus de 50 pour cent des agents d'argent mobile sont restés actifs tout au long de la pandémie, ce qui a été crucial pour la continuité des services et le maintien des liquidités.

Si certaines des réformes réglementaires apportées en réponse à la pandémie ont été positives pour les clients et les fournisseurs, la mise en œuvre et l'extension des dispenses de frais ont eu un impact négatif sur la principale source de revenus des fournisseurs d'argent mobile. Les fournisseurs d'argent mobile dépendent principalement des revenus des transactions pour maintenir leur activité. Les régulateurs sont vivement encouragés à travailler en étroite collaboration avec le secteur pour assurer la durabilité à l'avenir.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport sur « l'état de l'industrie 2021 concernant l'argent mobile » à l'adresse suivante : https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/state-of-the-industry-report-on-mobile-money-2021 . De plus amples informations sur le programme d'argent mobile de la GSMA sont disponibles sur le site : www.gsma.com/mobilemoney .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1385555/GSMA_Logo.jpg

