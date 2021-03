Contas de dinheiro móvel aumentam para 1,2 bilhão em 2020, de acordo com a GSMA

LONDRES, 25 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A GSMA publicou hoje seu relatório anual "State of the Industry Report on Mobile Money" (relatório sobre o estado do setor de dinheiro móvel). Ele revela uma aceleração drástica nas transações móveis durante a pandemia da COVID-19, uma vez que as restrições de confinamento limitaram o acesso ao dinheiro em espécie e às instituições financeiras. O relatório constatou que o número de contas registradas cresceu 13% globalmente em 2020 para mais de 1,2 bilhão, o dobro do previsto. O crescimento mais rápido foi em mercados onde os governos ofereceram a seus cidadãos assistência significativa para amenizar os efeitos da pandemia.

Proporcionando mais oportunidades na economia formal

Para minimizar o pedágio econômico da COVID-19, muitos governos distribuíram apoio financeiro a indivíduos e empresas. O valor dos pagamentos governamentais a indivíduos quadruplicou durante a pandemia, e o setor de dinheiro móvel trabalhou lado a lado com os órgão governamentais e ONGs para distribuir proteção social e pagamentos humanitários de forma rápida, segura e eficiente aos necessitados. Facilitar esse tipo de pagamentos diretos de apoio à renda é um exemplo de como o dinheiro móvel oferece uma salvação financeira às comunidades carentes. Os provedores de dinheiro móvel também ofereceram suporte em forma de materiais, incluindo a distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e gel para higienização das mãos nos balcões dos agentes.

"Vemos que o dinheiro móvel é uma ferramenta poderosa para ampliar a inclusão financeira de mulheres em países de renda baixa e média", disse John Giusti, diretor regulatório da GSMA. "No entanto, o relatório deste ano constatou que, em todos os mercados, as mulheres ainda têm 33% menos probabilidade do que os homens de ter uma conta de dinheiro móvel. A GSMA e seus membros estão comprometidos em eliminar essa lacuna de gênero, derrubando as barreiras que impedem que as mulheres acessem e utilizem serviços financeiros móveis."

Preencher a lacuna exige um esforço colaborativo e conjunto. Muitos provedores se comprometeram a aumentar a proporção de clientes femininos. Um exemplo de abordagem inovadora para isso é o lançamento de produtos para micro-empreendedores, que podem ser usados em mercados onde as mulheres representam a maioria dos fornecedores e clientes.

Aumentando a igualdade financeira global

Pela primeira vez, mais de US$ 1 bilhão foram enviados e recebidos em forma de remessas em todo o mundo, todos os meses, por meio de dinheiro móvel. Apesar do medo inicial de que as transações diminuíssem, já que as pessoas em todo o mundo sofreram perdas de emprego e cortes na renda durante a pandemia, fica claro que os emigrados continuam a sustentar familiares e amigos que ficaram em seus países de origem. Consequentemente, o valor total das transações aumentou 65%, chegando a um total anual de US$ 12,7 bilhões em 2020.

Ao trabalhar para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OsDS), ao enviar dinheiro internacionalmente, a GSMA continua comprometida a reduzir as desigualdades entre os países. De acordo com a pesquisa da GSMA, o dinheiro móvel oferece um canal acessível para a conexão das pessoas a recursos financeiros vitais. O ecossistema do dinheiro móvel foi reforçado por um número crescente de parcerias estratégicas estabelecidas entre empresas de transferência de dinheiro e provedores de dinheiro móvel.

Impulsionando a mudança regulatória

À medida que a pandemia de COVID-19 impactou negativamente as vidas das pessoas e enfraqueceu as economias, as autoridades reguladoras responderam com diversas medidas destinadas a reduzir o impacto. A pesquisa constatou que a pandemia deu uma nova urgência à necessidade de mudança regulatória para facilitar uma maior digitalização. Em muitos mercados, os limites de transações foram aumentados para permitir que mais recursos circulassem por meio de dinheiro móvel. Além disso, à medida que a demanda por pagamentos não físicos aumentava, algumas autoridades reguladoras classificaram agentes de dinheiro móvel e suas cadeias de fornecimento como serviços essenciais. Mais de 50% dos agentes de dinheiro móvel permaneceram continuamente ativos durante toda a pandemia, o que foi crucial para a continuidade do serviço e para a manutenção da liquidez.

Embora algumas das reformas regulatórias feitas em resposta à pandemia tenham sido positivas para clientes e fornecedores, a implementação e a extensão de isenções de taxas causaram um impacto negativo no fluxo central da receita dos provedores de dinheiro móvel. Os provedores de dinheiro móvel dependem principalmente das receitas transacionais para manter seus negócios. As autoridades reguladoras são fortemente incentivadas a trabalhar em estreita colaboração com o setor para garantir que a sustentabilidade se mantenha.

Para saber mais, baixe o relatório "State of the Industry Report on Mobile Money" de 2021 aqui: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/state-of-the-industry-report-on-mobile-money-2021. Mais informações sobre o programa de dinheiro móvel da GSMA estão disponíveis no site: www.gsma.com/mobilemoney.

Nota aos editores

O relatório State of the Industry Report on Mobile Money baseia-se nos resultados da pesquisa anual "Global Adoption Survey of Mobile Financial Services" (Pesquisa de Adoção Global de Serviços Financeiros Móveis) da GSMA e nos dados do "Mobile Money Deployment Tracker" (Rastreador de Implementação de Dinheiro Móvel) da GSMA. Ele oferece informações sobre o desempenho do dinheiro móvel a partir do envolvimento da GSMA com o setor. O relatório é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates.

