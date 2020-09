Selon la World Heart Federation, la COVID-19 a réuni toutes les conditions pour les maladies cardiaques

GENÈVE, 28 septembre 2020 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, la World Heart Federation informe la population que la COVID-19 plonge le domaine de la santé cardiaque dans la tourmente. Trois facteurs importants contribuent à cette situation. Premièrement, les personnes atteintes de COVID-19 et souffrant de maladies cardiaques sont parmi celles qui présentent le risque le plus élevé de décès et de complications graves. Deuxièmement, le coronavirus pourrait avoir des conséquences négatives sur le cœur, même chez les gens qui n'ont pas de conditions préexistantes. Enfin, la peur du virus a entraîné une baisse marquée des visites de patients ayant des problèmes cardiaques à l'hôpital pour des soins de routine et d'urgence.

L'objectif de la World Heart Federation est d'unifier la communauté mondiale de la santé dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, qui tuent 17,9 millions de personnes chaque année. La World Heart Federation demande à tout le monde d'« écouter son cœur » pour prendre de meilleures décisions pour la société, ses proches et soi-même.

Voici la déclaration de la professeure Karen Sliwa, présidente de la World Heart Federation : « En cette période éprouvante, il est primordial que nous accordions une attention particulière aux personnes qui sont plus susceptibles de souffrir de complications associées à la COVID-19, et que nous comprenions mieux comment le virus affecte le cœur de personnes en bonne santé. La COVID-19 a créé une véritable tempête au sein de laquelle les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires sont négligées, et où les personnes à risque ne peuvent pas obtenir les traitements dont ils ont besoin pour garder leur cœur en bonne santé. La santé du cœur et de tout le système vasculaire est compromise, et nous devons agir maintenant. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique de nous unir, de mobiliser nos compétences et d'utiliser notre cœur pour passer à l'action. »

Les maladies cardiovasculaires ont de nombreuses causes, du tabagisme au diabète, en passant par l'hypertension, l'obésité et la pollution atmosphérique. Pour lutter contre ces facteurs, la World Heart Federation demande non seulement des modifications aux comportements des individus, mais aussi aux comportements de la société. Comme l'équité est au cœur du travail de la World Heart Federation, il est essentiel de rendre l'accès aux soins de santé, aux aliments sains et à un mode de vie sain accessible et abordable pour tous. Réglementer les produits mauvais pour la santé et créer des milieux sains ne sont que des exemples de solutions proposées aux gouvernements et aux collectivités. Compte tenu de la situation actuelle, la World Heart Federation réclame aussi la reconnaissance et la protection d'urgence des fournisseurs de soins de santé de première ligne.

La World Heart Federation a lancé une étude mondiale sur les maladies cardiovasculaires et la COVID-19 dans le but de mieux comprendre les résultats et les facteurs de risque associés aux patients hospitalisés en raison de la COVID-19.

