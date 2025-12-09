-Unas políticas de espectro más inteligentes podrían aliviar las necesidades de inversión móvil de Europa, según un nuevo informe de GSMA

BRUSELAS, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los operadores móviles europeos podrían liberar miles de millones de dólares en inversión potencial en infraestructura, acelerando la implantación de la tecnología 5G independiente (5G SA) e impulsando la economía del continente, si los responsables políticos adoptan un enfoque más inteligente en la política de espectro, según un nuevo estudio de GSMA.

El informe, Spectrum pricing and renewals in Europe, elaborado por GSMA Intelligence, describe cómo la arraigada política europea sobre precios del espectro ha contribuido a las presiones de inversion a las que se enfrenta actualmente el sector móvil. El análisis muestra que los costes totales del espectro han aumentado considerablemente en los últimos diez años, representando actualmente el 8% de los ingresos recurrentes de los operadores móviles.

Estos hallazgos se producen en un momento en que Europa se enfrenta a una creciente presión para alcanzar a sus pares mundiales. Solo el 2% de los europeos utiliza servicios 5G SA en la actualidad, en comparación con el 77% en China y aproximadamente una cuarta parte en Estados Unidos. Con la entrada en vigor de la Ley de Redes Digitales, Europa tiene una oportunidad importante para cambiar de rumbo.

Más de 500 licencias de espectro deben renovarse en los próximos diez años. Estas licencias son cruciales para la cobertura y los servicios existentes, que cubren en gran medida las redes 3G y 4G que siguen abasteciendo a los 470 millones de usuarios de Internet móvil de Europa, y podrían ser una palanca importante para desbloquear inversiones críticas.

Con las políticas existentes y a los precios actuales, se espera que los operadores se enfrenten a costes de espectro de 105 mil millones de euros hasta 2035. Reformar los enfoques de renovación podría reducir esta cifra hasta en 30 mil millones de euros.

Estos ahorros podrían cubrir las obras necesarias para actualizar todas las redes 5G existentes a 5G SA, lo que generaría velocidades de hasta un 23 % más y un PIB adicional de hasta 75.000 millones de euros durante la próxima década.

Sin embargo, para lograr estos ahorros se requerirá una reforma política y un enfoque europeo unificado para la concesión de licencias y las renovaciones.

John Giusti, director de Regulación de GSMA, comentó: "Ofrecer conectividad de alta calidad a los ciudadanos europeos y mejorar la competitividad del continente requiere una inversión considerable que a muchos operadores les cuesta conseguir o justificar. Una reforma inteligente de la política de espectro europea tendrá un impacto inmediato y duradero".

"En particular, los costes de renovación representan una clara oportunidad para asignar los fondos de la industria de forma más inteligente. En lugar de seguir utilizando el espectro como una oportunidad inesperada, los responsables políticos deberían ser más ambiciosos en su enfoque de las renovaciones y permitir que estos fondos se destinen a apoyar los objetivos digitales actuales de Europa."

Más información aquí.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5662736/GSMA_Logo.jpg