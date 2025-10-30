Selon une nouvelle étude dévoilée à l'occasion du salon Going Global, la demande des étudiants devrait entraîner une croissance de 40 % des inscriptions dans l'enseignement supérieur à Dubaï d'ici à 2030.

Les principaux centres d'enseignement supérieur et d'apprentissage tout au long de la vie du Moyen-Orient dévoilent une nouvelle étude soulignant la demande de parcours universitaires complets à Dubaï, une destination étudiante sûre et classée par le QS.

LONDRES, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le secteur de l'enseignement supérieur de Dubaï constate une augmentation de la demande avec des inscriptions dans l'enseignement supérieur estimées à plus de 40 % d'ici 2030, grâce à l'offre distinctive de la ville qui comprend des parcours universitaires complets alignés sur les exigences de l'industrie, un paysage politique favorable à la recherche et son rôle de ville sûre fréquemment présentée dans le classement mondial des universités QS, selon l'étude Future Skills and the Workforce of Tomorrow lancée lors de la conférence Going Global du British Council à Londres.

Dubai International Academic City Marwan Abdulaziz Janahi, Senior Vice President of Dubai International Academic City, Dubai Knowledge Park, and Dubai Science Park, part of TECOM Group PJSC

Le livre blanc a été présenté par les quartiers d'affaires de TECOM Group PJSC, Dubai International Academic City et Dubai Knowledge Park, respectivement les principaux centres d'enseignement supérieur et d'apprentissage tout au long de la vie du Moyen-Orient, et a été élaboré en collaboration avec Times Higher Education (THE), la principale source de données, d'informations et d'expertise sur l'enseignement supérieur dans le monde entier.

"La connectivité mondiale de Dubaï, la diversité de ses parcours universitaires et son rôle en tant que l'une des villes les plus sûres du monde augmentent régulièrement son attrait pour les entreprises et les talents internationaux", a déclaré MarwanAbdulaziz Janahi, vice-président principal de Dubai International Academic City, Dubai Knowledge Park et Dubai Science Park, qui font partie de TECOM Group PJSC. Le rapport "Future Skills and the Workforce of Tomorrow", élaboré en partenariat avec THE, souligne le succès du paysage unique de l'enseignement supérieur à Dubaï, qui est de plus en plus en phase avec les besoins futurs du monde du travail. Nous invitons les partenaires universitaires du monde entier, y compris du Royaume-Uni et d'Europe, à explorer ces idées essentielles sur la manière d'attirer et de retenir les talents mondiaux".

Dubaï - un centre mondial de l'éducation

Selon les conclusions du livre blanc, le nombre d'étudiants inscrits à Dubaï dépassera les 42 000 pour l'année universitaire 2024-25. Les inscriptions devraient connaître une hausse constante, le livre blanc prévoyant une croissance de plus de 40 % en 2029-30 par rapport à 2024-25. Le secteur de l'enseignement supérieur de Dubaï enregistre une demande croissante de la part d'une population de plus en plus nombreuse et d'étudiants en mobilité internationale qui choisissent la ville comme destination privilégiée pour leurs études.

Au cours des deux dernières décennies, Dubaï a réaffirmé sa position de plaque tournante mondiale de l'enseignement supérieur international, renforcée par les écosystèmes stimulants offerts par le Dubai Knowledge Park et la Dubai International Academic City. Aujourd'hui, Dubaï accueille 41 établissements d'enseignement supérieur privés, dont 37 possèdent des campus internationaux. Dix de ces campus sont gérés par des universités basées au Royaume-Uni, y compris des institutions renommées basées dans le pôle éducatif du groupe TECOM, telles que l'université de Manchester, l'université de Birmingham et l'école de commerce de l'université de Strathclyde.

