Semaine de la créativité et du design de Chengdu : Adopter une attitude plus ouverte à l'égard des créateurs mondiaux

CHENGDU, Chine, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre, à l'occasion de la 10e Semaine de la créativité et du design de Chengdu organisée et mise en œuvre par Chengdu New Dongfang Exhibition Co., Ltd., les œuvres réalisées par l'artiste italien Giacomo Bruni ont été très appréciées du public qui possède les compétences en matière de peinture traditionnelle à l'encre de Chine. « Je me suis fait beaucoup d'amis intéressants à l'événement », a-t-il déclaré.

Chengdu, one of China's famous historical and cultural cities, is accelerating to build itself into a world-renowned cultural city. The city, renowned for its food and pandas, is increasingly attracting creative design talent from around the world.

L'artiste sonore brésilien Marcelo Armani a créé une Carte sonore de Chengdu en capturant les voix des pandas et d'autres enregistrées dans des salons de thé, au mont Qingcheng et au marché nocturne de Fuqin, qui ont attiré de nombreux visiteurs.

Chengdu, l'une des célèbres villes historiques et culturelles de Chine, accélère son développement pour devenir une ville culturelle de renommée mondiale. La ville, réputée pour sa gastronomie et ses pandas, attire de plus en plus de talents créatifs du monde entier. En 2023, 167 artistes internationaux de 37 pays, dont le Brésil, l'Allemagne, la Pologne, le Japon, la France, le Canada, la Lettonie et la Géorgie, ont participé à la Semaine de la créativité et du design de Chengdu. Ils séjournent à Chengdu pour s'inspirer de la ville et créer des œuvres étonnantes.

Dans le même temps, les institutions et les marques de design créatif de Chengdu touchent un public plus large. Mintown Studio Community, suivant le modèle de « l'utilisation des industries culturelles et créatives pour stimuler la revitalisation urbaine », a étendu sa présence de Chengdu à Xi'an et est en négociation pour s'implanter à Shanghai, à Canton, à Hangzhou et à Dalian. Originaire de Chengdu, la marque de mode 24ans a ouvert des magasins au Royaume-Uni, en France, au Japon et dans des villes chinoises, notamment à Shanghai, à Canton, à Changsha et à Qingdao.

Zora Gerault, membre du jury du Golden Panda Tianfu Creative Design Award 2023 et doyenne d'ESMOD Guangzhou, a déclaré avoir pu observer de nombreuses œuvres remarquables réalisées par de jeunes créateurs de Chengdu lors de l'événement et découvrir la créativité croissante de la ville.

« La diversité est la clé de la créativité. La diversité de Chengdu réside dans sa longue histoire, dans sa modernité, ainsi que dans ses avancées technologiques et sa créativité », a déclaré Imamura Yusaku, vice-président de l'université des arts de Tokyo et cofondateur des World Design Weeks (WDW), après avoir participé à la Semaine de la créativité et du design de Chengdu. Cette diversité permet à Chengdu d'adopter une attitude plus ouverte à l'égard des créateurs mondiaux.

