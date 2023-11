Semana de Criatividade e Design de Chengdu: Abraçando criadores internacionais com uma atitude mais aberta

CHENGDU, China, 13 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 11 de novembro, na 10ª Semana de Criatividade e Design de Chengdu, planejada e implementada pela Chengdu New Dongfang Exhibition Co., Ltd., as obras de arte criadas pelo artista italiano Giacomo Bruni foram favorecidas pelo público com as tradicionais habilidades de pintura a tinta chinesa. "Fiz muitos amigos interessantes no evento", disse ele.

Chengdu, uma das famosas cidades históricas e culturais da China, está acelerando para se tornar uma cidade cultural de renome mundial. A cidade, famosa por sua comida e seus pandas, atrai cada vez mais talentos criativos de design de todo o mundo. (PRNewsfoto/Chengdu New East Exhibition Co., Ltd.)

O artista brasileiro de acústica Marcelo Armani criou um Mapa Sonoro de Chengdu captando as vozes dos pandas e das casas de chá, do Monte Qingcheng e do Mercado Noturno de Fuqin, que atraiu muitos visitantes.

Chengdu, uma das mais famosas cidades históricas e culturais da China, está acelerando para se transformar em uma cidade cultural de renome mundial. A cidade, reconhecida por sua comida e seus pandas, atrai cada vez mais talentos criativos de design de todo o mundo. Em 2023, 167 artistas internacionais de 37 países, incluindo Brasil, Alemanha, Polônia, Japão, França, Canadá, Letônia e Geórgia, participaram da Semana de Criatividade e Design de Chengdu. Eles ficam em Chengdu, se inspirando na cidade e criando obras incríveis.

Enquanto isto, as instituições e marcas de design criativo em Chengdu estão alcançando uma plataforma mais ampla. A Mintown Studio Community, seguindo o modelo de "uso dos setores culturais e criativos para estimular a revitalização urbana", expandiu sua presença de Chengdu para Xi'an e está em negociações para se estabelecer em Xangai, Guangzhou, Hangzhou e Dalian. Originária de Chengdu, a marca de moda 24ans abriu lojas no Reino Unido, França, Japão e cidades na China, incluindo Xangai, Guangzhou, Changsha e Qingdao.

Zora Gerault, membro do júri do Golden Panda Tianfu Creative Design Award de 2023 e reitora da ESMOD Guangzhou, disse que testemunhou muitos trabalhos notáveis de jovens designers de Chengdu durante o evento, experimentando a crescente criatividade da cidade.

"A diversidade é a chave para a criatividade. A diversidade de Chengdu reside em sua longa história e modernidade, bem como em seus avanços tecnológicos e criatividade", disse Imamura Yusaku, Vice-Presidente da Universidade de Artes de Tóquio e Cofundador da World Design Weeks (WDW), após participar da Semana de Criatividade e Design de Chengdu. Esta diversidade permite que Chengdu abrace talentos internacionais de design criativo com uma atitude mais aberta.

