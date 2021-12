Como una de las principales actividades de la Semana de la Creatividad y el Diseño de Chengdu, los premios Golden Panda Tianfu Creative Design Awards creados por Chengdu son un premio de diseño creativo que cumple con los estándares profesionales internacionales. Este premio se ha celebrado durante ocho años consecutivos desde 2014, mostrando aumentos interanuales en el número de inscripciones, el alcance de la convocatoria y la participación internacional. Según Chengdu New East Exhibition Co., Ltd, el ejecutante de CDCDW, las entradas para los premios Golden Panda Tianfu Creative Design Awards 2021 se han recopilado de más de 20 países, incluidos Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur. Se han preseleccionado un total de 5.483 entradas, de las cuales más de 800 son del exterior.