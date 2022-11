SEMBCORP CRÉE UNE NOUVELLE ENTREPRISE DE SOLUTIONS DE GESTION DU CARBONE, GONETZERO™

- Des collaborations avec OCBC, Razer et UBS permettront d'encourager les initiatives de décarbonisation

SINGAPOUR, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sembcorp Industries (Sembcorp) présentera aujourd'hui son entreprise de solutions de gestion du carbone, GoNetZero™, au pavillon de Singapour lors de la 27e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP27) en Égypte.

Un partenaire unique en matière d'énergies renouvelables et de solutions de gestion du carbone

La création de GoNetZero™ complète l'offre de Sembcorp en tant qu'acteur panasiatique de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables. En proposant un accès unique aux certificats d'énergie renouvelable et aux crédits carbone ainsi qu'une gestion de portefeuille d'énergies renouvelables et d'attributs environnementaux, GoNetZero™ collabore avec ses clients pour soutenir leurs plans d'action climatique d'entreprise.

Ng Lay San, cofondatrice et directrice de GoNetZero™, a déclaré : « Les entreprises sont la clé de l'objectif mondial de zéro émission nette. GoNetZero™ leur propose une gamme complète de solutions, des certificats d'énergie renouvelable aux crédits carbone, afin de les aider à atteindre leurs objectifs de décarbonisation. »

Une plateforme collaborative avec des capacités d'énergie renouvelable vérifiée en temps réel

Soutenu par l'expertise approfondie de Sembcorp en matière d'ingénierie et de numérique, GoNetZero™ est étayé par une plateforme numérique collaborative reposant sur la technologie blockchain.

Charles Koh, fondateur de la plateforme GoNetZero™ et responsable numérique chez Sembcorp a ajouté : « Nous avons construit la plateforme numérique GoNetZero™ en recourant à la technologie blockchain. Cette plateforme fournit des outils d'analyse, de rapport et de suivi, et permet de vérifier l'énergie renouvelable à la source en temps réel. Les entreprises clientes peuvent exécuter leurs plans d'action climatique en toute confiance et transparence. »

Des partenariats avec des entreprises de premier plan pour des initiatives de décarbonisation

Plusieurs initiatives en collaboration avec des acteurs majeurs du secteur seront annoncées en même temps que le lancement de GoNetZero™.

OCBC Bank est partenaire de GoNetZero™ sur un programme d'agrégation de certificats d'énergie renouvelable avec un soutien financier. Ce programme vise à encourager les entreprises à déployer et à adopter les énergies renouvelables par le biais de diverses initiatives. La première phase du programme concernera les entreprises de Singapour, et il est prévu de l'étendre ultérieurement à l'Asie du Sud-Est.

Razer, la première marque mondiale de produits pour gamers, a lancé son service de durabilité Restorify la semaine dernière. Dirigé par Razer Fintech, la branche de la société spécialisée dans les technologies financières, Restorify propose aux consommateurs et aux entreprises des chèques carbone neutres traçables et fractionnés. Ce service est rendu possible grâce à son partenariat avec GoNetZero™ et ESGpedia.

En collaboration avec GoNetZero™, UBS à Singapour mène le premier projet pilote en Asie d'appariement horaire de la consommation d'électricité avec l'énergie renouvelable qu'elle se procure à Singapour selon les normes de certification d'EnergyTag. Grâce à la plateforme numérique basée sur la blockchain de GoNetZero™, le pilote du bureau d'UBS à Singapour démontrera la possibilité d'une vérification et d'un suivi granulaires dans le temps, afin d'identifier les opportunités de réduction supplémentaire de l'empreinte carbone.

Avec le soutien du Corporate Venture Launchpad de l'EDB

GoNetZero™ a été soutenu par le Corporate Venture Launchpad de l'Economic Development Board (EDB) de Singapour, un programme d'aide aux entreprises qui créent de nouvelles entreprises depuis Singapour et qui sont susceptibles de devenir des leaders mondiaux.

Cette annonce n'a aucun impact sur le bénéfice par action et la valeur nette d'inventaire par action de Sembcorp Industries pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022.

À PROPOS DE GONETZERO™

GoNetZero™ est un partenaire de confiance en matière de solutions net zéro pour les entreprises. En fournissant un accès unique aux énergies renouvelables et aux solutions de gestion du carbone, y compris les certificats d'énergie renouvelable et les crédits carbone, GoNetZero™ permet aux entreprises d'Asie et du monde entier de prendre des mesures climatiques urgentes.

Soutenu par une plateforme numérique collaborative reposant sur la technologie blockchain, GoNetZero™ propose une gestion de portefeuille d'énergies renouvelables et d'attributs environnementaux, une place de marché pour les certificats d'énergie renouvelable et les crédits carbone et a la capacité de vérifier les énergies renouvelables à la source en temps réel.

GoNetZero™ est une entreprise de Sembcorp Industries, un acteur panasiatique de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gonetzero.ai/

Pour en savoir plus sur Sembcorp Industries, rendez-vous sur www.sembcorp.com

Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur la plateforme numérique GoNetZero™ et télécharger l' infographie sur le fonctionnement de la correspondance infrahoraire entre l'énergie renouvelable et la consommation.

