SEMBCORP LANÇA NOVO EMPREENDIMENTO CORPORATIVO DE SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO DE CARBONO, GONETZERO™

- Colaborações com a OCBC, Razer e UBS impulsionam iniciativas de descarbonização

SINGAPURA, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sembcorp Industries (Sembcorp) lança hoje seu empreendimento corporativo de soluções de gerenciamento de carbono, GoNetZero™, no pavilhão de Singapura, na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27) no Egito.

Um parceiro único de soluções de energia renovável e gerenciamento de carbono

A criação da GoNetZero™ complementa a oferta da Sembcorp como empresa líder em energia renovável pan-asiática. Ao oferecer acesso único a certificados de energia renovável e créditos de carbono, bem como gerenciamento de portfólio de energia renovável e atributos ambientais, a GoNetZero™ trabalha com os clientes para apoiar seus planos de ação climática corporativa.

Ng Lay San, cofundador e diretor da GoNetZero™, declarou: "As empresas têm a solução para atingir emissões líquidas globais zero. A GoNetZero™ oferece às empresas o conjunto completo de soluções, desde certificados de energia renovável até créditos de carbono, para atingir suas metas de descarbonização."

Uma plataforma colaborativa com recursos para energia renovável verificada em tempo real

Com o respaldo da profunda experiência em engenharia e digital da Sembcorp, a GoNetZero™ é sustentada por uma plataforma digital colaborativa usando tecnologia blockchain.

Charles Koh, fundador da plataforma da GoNetZero™ e diretor digital da Sembcorp, disse: "Construímos a plataforma digital GoNetZero™ usando a tecnologia blockchain. A plataforma oferece ferramentas para análises, relatórios e rastreamentos, com a capacidade de verificar a energia renovável a partir da fonte em tempo real. Os clientes corporativos podem executar seus planos de ação climática com confiança e transparência."

Parceria com empresas líderes em iniciativas de descarbonização

Várias iniciativas em colaboração com os principais participantes do setor serão anunciadas juntamente com o lançamento da GoNetZero™.

O OCBC Bank está fazendo parceria com a GoNetZero™ em um programa de agregação de certificados de energia renovável com suporte de financiamento. O objetivo do programa é incentivar as empresas a implementar e adotar energia renovável por meio de várias iniciativas. A primeira fase do programa terá como alvo empresas em Singapura, com planos de expandir posteriormente para o Sudeste Asiático.

A Razer, marca líder global de estilo de vida para gamers, lançou seu serviço de sustentabilidade Restorify na semana passada. Liderada pela Razer Fintech, o braço de tecnologia financeira da empresa, a Restorify oferece finalização de carbono rastreável e fracionada para consumidores e empresas. Isso é possível por meio de sua parceria com a GoNetZero™ e a ESGpedia.

Juntamente com a GoNetZero™, a UBS em Singapura está pilotando a primeira combinação horária de consumo de energia da Ásia com energia renovável que adquire em Singapura, seguindo os padrões de certificação da EnergyTag. Utilizando a plataforma digital baseada em blockchain da GoNetZero™, o piloto no escritório de Singapura da UBS apresentará a possibilidade de verificação e rastreamento granular com base no tempo, para identificar oportunidades para maior redução da pegada de carbono.

Suportada pela Corporate Venture Launchpad da EDB

A GoNetZero™ foi suportada pela Corporate Venture Launchpad do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura (EDB), um programa de empreendimentos corporativos para ajudar as empresas a lançar novos empreendimentos de Singapura com o potencial de se tornarem empresas líderes mundiais.

Este anúncio não tem impacto sobre os ganhos por ação e valor de ativos líquidos por ação da Sembcorp Industries para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2022.

Sobre a GONETZERO™

A GoNetZero™ é uma parceira confiável em soluções de carbono zero para empresas. Ao oferecer acesso único a soluções de gerenciamento de energia renovável e carbono, incluindo certificados de energia renovável e créditos de carbono, a GoNetZero™ habilita as empresas na Ásia e em todo o mundo a adotar medidas climáticas urgentes.

Sustentada por uma plataforma digital colaborativa usando tecnologia blockchain, a GoNetZero™ oferece gestão de portfólio de energia renovável e atributos ambientais, um mercado para certificados de energia renovável e créditos de carbono e tem a capacidade de verificar energia renovável a partir da fonte em tempo real.

A GoNetZero™ é uma empresa corporativa da Sembcorp Industries, uma empresa líder em energia renovável pan-asiática. Para mais informações, acesse www.gonetzero.ai/

Para mais informações sobre a Sembcorp Industries, acesse www.sembcorp.com

Clique aqui para obter mais informações sobre a plataforma digital GoNetZero™ e baixar o infográfico sobre como funciona a correspondência ultrabaixa de energia renovável com o consumo.

FONTE Sembcorp

