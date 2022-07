Seminário Bíblico Atrai Pastores e Líderes de Igrejas em Todo o Mundo

Intitulado "Profecia e Cumprimento do Antigo e do Novo Testamento", o novo seminário bíblico testificou os 66 livros dos segredos bíblicos do reino dos céus e da nova aliança, o Apocalipse. O evento contou com o presidente da Igreja Shincheonji, Lee Man-hee, como o orador principal, que explicou todo o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo.

O presidente Lee enfatizou que a profecia do livro de Apocalipse foi cumprida e se tornou realidade. Ele pediu aos ouvintes que confirmassem e acreditassem no testemunho da testemunha que viu o cumprimento dos eventos do Apocalipse. Ele também falou diretamente com os pastores presentes no seminário.

"Os pastores que têm esperança no céu devem tomar uma decisão imediatamente", disse o presidente Lee. "De acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, devemos receber o livro e ouvir da pessoa que testemunhou esse trabalho no local dos eventos."

Uma série de seminários da Igreja Shincheonji lançados desde o outono de 2021 atraiu mais de 20 milhões de espectadores do YouTube em todo o mundo. O conteúdo do seminário incluiu o currículo introdutório, intermediário e avançado do centro missionário da igreja, que ensina a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, gratuitamente.

Em 2019, 103.764 alunos se formaram no Centro Missionário Cristão de Sião depois de concluir um rigoroso curso de teologia em menos de um ano. Mesmo quando a pandemia de Covid-19 atingiu seu pico, o centro missionário tinha mais de 20.000 alunos formados em 2020 e 2021, respectivamente. Outra formatura de 100.000 alunos está prevista para o final de 2022.

O rápido crescimento da Igreja Shincheonji também continuou apesar da calúnia e perseguição de políticos e grupos e denominações cristãs mais estabelecidas.

O interesse em seus ensinamentos e a capacidade de explicar toda a Bíblia claramente levaram a pedidos de materiais educacionais da igreja no país e no exterior. Milhares de pastores em vários continentes concordaram em assinar um MOU (memorando de entendimento) com a Igreja Shincheonji, abrindo as portas para a colaboração.

FONTE Shincheonji Church of Jesus

