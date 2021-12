Seminário Bíblico sobre "O Cumprimento da Palavra de Jesus no Mundo de Hoje"

"A parábola é a chave para entender os segredos do céu. As profecias do Antigo Testamento foram cumpridas na primeira vinda de Jesus e Jesus deixou sua profecia do Novo Testamento para ser cumprida "quando chegar a hora" (João 16:25). À medida que essa profecia do Novo Testamento é revelada, avançamos em direção ao seu verdadeiro significado", disse um oficial da igreja.

O seminário do Apocalipse, que foi transmitido no YouTube nos últimos três meses, foi lançado em 24 idiomas e ultrapassou 7 milhões de visualizações em 136 países, incluindo a participação de 16.000 pastores. Shincheonji a Igreja de Jesus anunciou que 1.200 líderes mundiais de 57 países assinaram um MOU para cooperação internacional e intercâmbio de apoio educacional com a Igreja Shincheonji.



Sobre a assinatura do MOU, o Pastor Jerry Hagerman da Igreja Missionária Wayside na Virgínia, EUA, disse: "Eu quero crescer na palavra e ensinar nossa congregação ... e quero me tornar um com o reino de Deus e me comunicar abertamente."



Do outro lado do globo, um número crescente de pessoas estão se aproximando da religião. Ao contrário do declínio nas denominações tradicionais, mais de 140.000 pessoas se juntaram à Shincheonji Igreja de Jesus após o curso de educação bíblica desde 2019 e o subsequente COVID-19.



Um oficial de Shincheonji Igreja de Jesus disse: "Devido ao COVID-19, pessoas em todo o mundo que sofrem de doenças, desastres e sofrimentos estão pensando profundamente sobre o significado da vida e do sofrimento. A religião deve ser capaz de fornecer respostas a essas pessoas. No mundo religioso, onde as atividades face a face são limitadas, a educação deve chegar a todos os indivíduos da comunidade."



"A Igreja Shincheonji está chamando a atenção das pessoas pela explicação clara da missão de Jesus no Novo Testamento", acrescentou.



