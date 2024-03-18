Sensor Tower приобретает платформу для анализа рынков data.ai

Приобретение глобальной компании data.ai, специализирующейся на аналитике с использованием мобильных приложений, способствует достижению Sensor Tower своей цели, заключающейся в измерении параметров мировой цифровой экономики

САН-ФРАНЦИСКО, 18 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Sensor Tower, ведущий поставщик данных о цифровой экономике, объявила сегодня о приобретении платформы для анализа рынков data.ai за неназванную сумму. Это приобретение позволит Sensor Tower еще больше расширить и создать решение для анализа рынков, которое станет отраслевым стандартом.

Для Sensor Tower приобретение data.ai — это значительное развитие, поскольку в результате увеличивается клиентская база за счет крупных брендов, таких как Microsoft, Sky и Bandai Namco, которые уже используют средства анализа data.ai на базе мобильных приложений. Для Sensor Tower, и без того являющейся ведущим поставщиком для крупнейших брендов, агентств, издателей игр и инвесторов, это стратегический шаг, который позволит компании значительно расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и начать работать с еще большим числом компаний из списка Fortune 500. Ожидается, что объединение Sensor Tower и data.ai создаст значительные преимущества в плане точности данных, глобальности охвата и ассортимента предлагаемых продуктов для более чем 2000 корпоративных клиентов.

Это объявление вышло в тот момент, когда потребители тратят все больше времени на общение, игры, просмотр и покупки с использованием различных цифровых каналов. В 2023 году потребители по всему миру потратили 130 миллиардов долларов на покупки в приложениях; и ожидается, что эти тенденции в цифровой экономике будут только усиливаться, поскольку такие основные платформы, как Google, Meta, TikTok, Instagram и Snap, вкладывают значительные средства в привлечение, удержание и монетизацию пользователей.

Приобретение Sensor Tower компании data.ai следует за ее быстрым ростом и успешным приобретением Pathmatics в 2021 году, что дополнило ее образы покупателей и расширило ее клиентскую базу, повысив заметность активности бренда и увеличив расходы на рекламу на более широком цифровом ландшафте. Пакет цифровой аналитики Sensor Tower основан на уникальных и дифференцированных собственных панельных данных и предусматривает предоставление клиентам аналитических отчетов с использованием модели годовой подписки.

Компания Bain Capital Credit возглавила финансирование сделки с последующим участием Riverwood Capital и новыми инвестициями от Paramark Ventures. Компания William Blair & Company, LLC выступила в качестве финансового консультанта, а фирма Simpson Thacher & Bartlett LLP осуществляла консультирование Sensor Tower по юридическим вопросам в рамках этой сделки.

Подробнее о Sensor Tower читайте на веб-сайте www.sensortower.com.

О компании Sensor Tower

Sensor Tower является ведущим поставщиком данных о цифровой экономике. Компания Sensor Tower, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, предоставляет данные корпоративного уровня о мобильных приложениях и издателях через свои платформы Store Intelligence, Ad Intelligence, Usage Intelligence и App Intelligence, которые позволяют получить информацию о загрузках, доходах, доле голосов и вовлеченности с беспрецедентной точностью по самым важным рынкам мира. Благодаря аналитике цифрового маркетинга Pathmatics компания Sensor Tower обеспечивает наглядное представление об эффективности цифровой рекламы брендов, их конкурентов и целых отраслей, в том числе медийной, социальной, видео, мобильной, скрытой и OTT. Посетите сайт www.sensortower.com.

О компании data.ai

Компания Data.ai стремится стать первой, кто объединит данные о потребителях и рынках, чтобы получать аналитические выводы и результаты, в полной мере используя возможности ИИ. Ее платформа обеспечивает выигрышный цифровой опыт более чем 1400 клиентам и более чем 1 миллиону зарегистрированных пользователей по всему миру. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2010 году.

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