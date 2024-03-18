Sensor Tower приобретает платформу для анализа рынков data.ai

News provided by

Sensor Tower

18 Mar, 2024, 11:00 ET

Приобретение глобальной компании data.ai, специализирующейся на аналитике с использованием мобильных приложений, способствует достижению Sensor Tower своей цели, заключающейся в измерении параметров мировой цифровой экономики 

САН-ФРАНЦИСКО, 18 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Sensor Tower, ведущий поставщик данных о цифровой экономике, объявила сегодня о приобретении платформы для анализа рынков data.ai за неназванную сумму. Это приобретение позволит Sensor Tower еще больше расширить и создать решение для анализа рынков, которое станет отраслевым стандартом.

Для Sensor Tower приобретение data.ai — это значительное развитие, поскольку в результате увеличивается клиентская база за счет крупных брендов, таких как Microsoft, Sky и Bandai Namco, которые уже используют средства анализа data.ai на базе мобильных приложений. Для Sensor Tower, и без того являющейся ведущим поставщиком для крупнейших брендов, агентств, издателей игр и инвесторов, это стратегический шаг, который позволит компании значительно расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и начать работать с еще большим числом компаний из списка Fortune 500. Ожидается, что объединение Sensor Tower и data.ai создаст значительные преимущества в плане точности данных, глобальности охвата и ассортимента предлагаемых продуктов для более чем 2000 корпоративных клиентов.

Это объявление вышло в тот момент, когда потребители тратят все больше времени на общение, игры, просмотр и покупки с использованием различных цифровых каналов. В 2023 году потребители по всему миру потратили 130 миллиардов долларов на покупки в приложениях; и ожидается, что эти тенденции в цифровой экономике будут только усиливаться, поскольку такие основные платформы, как Google, Meta, TikTok, Instagram и Snap, вкладывают значительные средства в привлечение, удержание и монетизацию пользователей.

Приобретение Sensor Tower компании data.ai следует за ее быстрым ростом и успешным приобретением Pathmatics в 2021 году, что дополнило ее образы покупателей и расширило ее клиентскую базу, повысив заметность активности бренда и увеличив расходы на рекламу на более широком цифровом ландшафте. Пакет цифровой аналитики Sensor Tower основан на уникальных и дифференцированных собственных панельных данных и предусматривает предоставление клиентам аналитических отчетов с использованием модели годовой подписки.

Компания Bain Capital Credit возглавила финансирование сделки с последующим участием Riverwood Capital и новыми инвестициями от Paramark Ventures. Компания William Blair & Company, LLC выступила в качестве финансового консультанта, а фирма Simpson Thacher & Bartlett LLP осуществляла консультирование Sensor Tower по юридическим вопросам в рамках этой сделки.

Подробнее о Sensor Tower читайте на веб-сайте www.sensortower.com.

О компании Sensor Tower

Sensor Tower является ведущим поставщиком данных о цифровой экономике. Компания Sensor Tower, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, предоставляет данные корпоративного уровня о мобильных приложениях и издателях через свои платформы Store Intelligence, Ad Intelligence, Usage Intelligence и App Intelligence, которые позволяют получить информацию о загрузках, доходах, доле голосов и вовлеченности с беспрецедентной точностью по самым важным рынкам мира. Благодаря аналитике цифрового маркетинга Pathmatics компания Sensor Tower обеспечивает наглядное представление об эффективности цифровой рекламы брендов, их конкурентов и целых отраслей, в том числе медийной, социальной, видео, мобильной, скрытой и OTT. Посетите сайт www.sensortower.com.

О компании data.ai

Компания Data.ai стремится стать первой, кто объединит данные о потребителях и рынках, чтобы получать аналитические выводы и результаты, в полной мере используя возможности ИИ. Ее платформа обеспечивает выигрышный цифровой опыт более чем 1400 клиентам и более чем 1 миллиону зарегистрированных пользователей по всему миру. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2010 году.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2364155/Sensor_Tower_gray_logo_2023_Logo.jpg

Also from this source

Sensor Tower acquires market intelligence platform data.ai

Sensor Tower acquires market intelligence platform data.ai

Sensor Tower, a leading provider of data on the digital economy, announced today that it has acquired market intelligence platform data.ai for an...
Společnost Sensor Tower převzala platformu pro průzkum trhu data.ai

Společnost Sensor Tower převzala platformu pro průzkum trhu data.ai

Společnost Sensor Tower, přední poskytovatel dat o digitální ekonomice, dnes oznámila, že za nezveřejněnou částku získala platformu pro průzkum trhu...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Mobile Entertainment

Image1

Mobile Entertainment

Image1

Data Analytics

News Releases in Similar Topics