Sensor Tower przejmuje platformę informacji rynkowych data.ai

Przejęcie globalnej spółki zajmującej się analizą aplikacji mobilnych data.ai przyspiesza realizację celu Sensor Tower, jakim jest zmierzenie światowej gospodarki cyfrowej

SAN FRANCISCO, 18 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Sensor Tower, czołowy dostawca danych na temat gospodarki cyfrowej, ogłosił dzisiaj przejęcie platformy informacji rynkowych data.ai. Kwota transakcji nie została ujawniona. Przejęcie pozwoli spółce Sensor Tower na dalsze rozszerzenie działalności i przygotowanie rozwiązania będącego standardem na rynku w dziedzinie informacji rynkowych.

Pozyskanie data.ai to istotny krok dla Sensor Tower, bo wiąże się on z powiększeniem bazy klientów o takie duże marki, jak Microsoft, Sky i Bandai Namco, które korzystają już z narzędzi do analizy aplikacji mobilnych platformy data.ai. To strategiczny ruch dla spółki, która już jest najchętniej wybieranym podmiotem dla topowych marek, agencji, wydawców gier i inwestorów, zwiększający obecność marki w regionie Azji i Pacyfiku i pozwalający na współpracę z kolejnymi spółkami z listy Fortune 500. Oczekuje się, że połączenie Sensor Tower i data.ai pozwoli zyskać spore korzyści w dziedzinie precyzji danych, globalnego zasięgu i kompleksowości oferty produktowej dla łącznej grupy ponad 2000 przedsiębiorstw będących klientami obu firm.

Ogłoszenie pojawia się w chwili, gdy klienci poświęcają coraz więcej czasu na kontakty społeczne, granie, oglądanie i robienie zakupów w różnych kanałach cyfrowych. W 2023 r. konsumenci z całego świata wydali 130 mld $ na zakupy wewnątrz aplikacji; spodziewane są dalsze tendencje wzrostowe w gospodarce cyfrowej w miarę jak duże platformy, takie jak Google, Meta, TikTok, Instagram i Snap inwestują ogromne środki w pozyskiwanie, utrzymywanie i monetyzację użytkowników.

Przejęcie data.ai przez Sensor Tower jest następstwem dynamicznego rozwoju spółki i jej pomyślnego przejęcia Pathmatics, którego dokonano w 2021 r., po którym zwiększyła się baza docelowych klientów spółki dzięki zaoferowaniu większego wglądu w aktywność marki i wydatki na reklamę w szerszym środowisku cyfrowym. Pakiet do analiz cyfrowych spółki Sensor Tower opiera się na unikalnych i skategoryzowanych danych zbieranych samodzielnie, które dostarczane są klientom w modelu rocznej subskrypcji.

Bain Capital Credit poprowadził finansowanie transakcji z dalszym udziałem Riverwood Capital i nową inwestycją Paramark Ventures. Kancelaria William Blair & Company, LLC była doradcą finansowym a Simpson Thacher & Bartlett LLP zapewniła doradztwo prawne w zakresie transakcji Sensor Tower.

Więcej informacji o Sensor Tower można znaleźć na stronie www.sensortower.com .

Sensor Tower

Sensor Tower to czołowy dostawca danych na temat gospodarki cyfrowej. Spółka powstała w 2013 r., a jej siedziba znajduje się w San Francisco w stanie Kalifornia. Sensor Tower zapewnia dane na poziomie przedsiębiorstwa na temat aplikacji mobilnych i wydawców w ramach naszych platform Store Intelligence, Ad Intelligence, Usage Intelligence i App Intelligence, które oferują dane o pobraniach, przychodach, wskaźniku share of voice i miernikach zaangażowania o niezrównanej dokładności dla najważniejszych rynków świata. Poprzez swoje rozwiązanie analityczne do cyfrowego marketingu, Pathmatics, Sensor Tower wprowadza widoczność do wyników cyfrowych reklam marek, ich konkurentów i całych branż w zakresie reklamy na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w filmach, na urządzeniach mobilnych, reklamy natywnej i reklamy OTT. Strona: www.sensortower.com.

data.ai

Misją data.ai jest bycie pierwszą platformą, która połączy dane konsumenckie i rynkowe, aby dostarczać analizy i rezultaty w pełni korzystające z potęgi sztucznej inteligencji. Platforma zapewnia doskonałe doświadczenie cyfrowe ponad 1400 klientom i ponad 1 mln zarejestrowanych użytkowników na całym globie. Firma została założona w 2010 r. a jej siedziba znajduje się w San Francisco.