SENSORO et Graphcore s'associent pour rendre les villes plus sûres et plus vertes

Les capteurs intelligents deviennent un outil essentiel dans la gestion des environnements urbains modernes à mesure que ceux-ci font la transition vers des formes d'énergie et de transport plus durables, tout en s'attaquant aux effets des changements climatiques.

Incendie, inondation et pêche

SENSORO utilisera initialement le mode de calcul d'IPU de Graphcore pour les éléments suivants :

: La croissance rapide de l'utilisation des vélos électriques a également entraîné une augmentation du nombre d'incendies liés à la recharge de ces vélos. Le système de surveillance de SENSORO peut alerter les gestionnaires d'immeubles de l'arrivée d'un vélo électronique sur leurs lieux, ce qui leur permet de mettre en place des installations et des procédures de recharge sûres. Prévention des inondations d'urgence : Graphcore travaille en collaboration avec SENSORO pour élaborer des systèmes d'alerte précoce basés sur la surveillance des zones urbaines où le risque d'inondation est élevé, permettant ainsi de mieux se préparer aux catastrophes et d'intervenir plus efficacement en cas d'urgence.

Graphcore travaille en collaboration avec SENSORO pour élaborer des systèmes d'alerte précoce basés sur la surveillance des zones urbaines où le risque d'inondation est élevé, permettant ainsi de mieux se préparer aux catastrophes et d'intervenir plus efficacement en cas d'urgence. Gouvernance écologique intelligente : La pêche fluviale illégale entraîne une cassure de la chaîne écologique et détruit l'intégrité de l'écosystème. Les systèmes de SENSORO sont capables de reconnaître différents scénarios de pêche, tels que la pêche électrique et la pêche au filet, et fournissent des informations précises sur les activités de pêche illégale.

Base informatique

Le fondateur et PDG de SENSORO, Tony Zhao, a salué notre partenariat, déclarant : « Le système de traitement d'IPU de Graphcore fournit une plateforme informatique efficace et facile à utiliser pour la solution des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) urbains créée conjointement par les deux parties, et résout le goulet d'étranglement informatique auquel nous sommes confrontés depuis longtemps. Nous continuerons à travailler avec Graphcore et à utiliser les IPU pour améliorer d'autres aspects de la vie de la population. »

YOLO

L'un des principaux modèles d'IA utilisés par SENSORO, fonctionnant au moyen des IPU de Graphcore, est YOLO.

YOLO (You Only Look Once) est un réseau neuronal convolutif très efficace pour la détection d'objets en temps réel. Depuis la publication de la première version en 2015, il a fait l'objet d'un certain nombre d'améliorations, tant sur le plan de la rapidité que de la précision.

SENSORO a pu déterminer que les capacités de calcul rigoureuses et hautement parallèles des IPU se prêtaient à la parallélisation nécessaire pour tirer le meilleur parti de YOLO.

Lors de l'exécution d'inférences sur des images haute résolution (1920 x 1080 px), SENSORO a enregistré un gain de rendement 4 fois supérieur à la solution d'inférence fondée sur GPU utilisée précédemment.

