SENSORO y Graphcore unen fuerzas para pueblos y ciudades más seguros y ecológicos

Los sensores inteligentes están surgiendo como una herramienta esencial en la gestión de los entornos urbanos modernos a medida que avanzan hacia formas de energía y transporte más sostenibles, al mismo tiempo que atienden los efectos del cambio climático.

Incendios, inundaciones y pesca

Inicialmente, SENSORO utilizará el cómputo de las IPU de Graphcore para:

Protección inteligente contra incendios : El rápido crecimiento en el uso de bicicletas eléctricas también causó un aumento en los incendios durante la carga de las mismas. El sistema de monitoreo de SENSORO puede alertar a los administradores de edificios sobre la llegada de una bicicleta eléctrica a sus instalaciones, lo que les permite ayudar con el procedimiento y las instalaciones para la carga segura.

Prevención de inundaciones de emergencia: Graphcore está trabajando con SENSORO para desarrollar sistemas de alerta temprana basados en el monitoreo de las zonas urbanas con riesgo de inundaciones, lo que permite una mejor preparación para desastres y respuesta de emergencia.

Gobernanza ecológica inteligente: La pesca ilegal de río interrumpe la cadena ecológica y destruye la integridad del ecosistema. Los sistemas de SENSORO son capaces de reconocer diferentes escenarios de pesca, como la pesca eléctrica y la pesca con red, lo que permite obtener información precisa sobre la actividad pesquera ilegal.

Base computacional

Tony Zhao, fundador y director ejecutivo de SENSORO, acogió con gusto la alianza y expresó: "El sistema de las IPU de Graphcore ofrece una plataforma informática eficiente y fácil de usar para la solución medioambiental, social y de gobierno (ESG) urbana creada en conjunto por ambas partes, y resuelve el cuello de botella en el poder de cómputo al que nos enfrentamos durante mucho tiempo. Seguiremos trabajando con Graphcore y utilizando sus IPU para generar un cambio positivo en más aspectos de las vidas de las personas".

YOLO

Uno de los principales modelos de IA utilizados por SENSORO, ejecutado por las IPU de Graphcore, es YOLO.

YOLO ("You Only Look Once", Solo observas una vez) es una red neuronal convolucional de alta eficiencia para la detección de objetos en tiempo real. Desde el lanzamiento de la primera versión en 2015, experimentó una serie de mejoras para mejorar su velocidad y precisión.

SENSORO descubrió que las capacidades de cómputo detalladas y muy paralelas de las IPU se prestan a la sincronización necesaria para aprovechar YOLO al máximo.

Al ejecutar la inferencia en imágenes de alta resolución (1920x1080 px), SENSORO experimentó un rendimiento cuatro veces mejor en comparación con la solución de inferencia basada en GPU que solían utilizar.

