SentriForce se incorpora a Tech Alliance de ABC

Ampliación de la innovación en seguridad y vigilancia de las obras de construcción

HOUSTON, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SentriForce, líder en soluciones proactivas de videovigilancia y monitoreo, ha sido votada oficialmente como miembro de Tech Alliance de Associated Builders and Contractors (ABC), un colectivo nacional de proveedores de tecnología de la construcción dedicado a ayudar a contratistas a aprovechar la innovación para ejecutar proyectos de manera más segura, eficiente y rentable.

Tech Alliance de ABC reúne a los socios tecnológicos más confiables del sector para ofrecer a contratistas acceso a soluciones, capacitación y recursos de vanguardia. Con la incorporación de SentriForce, los miembros ahora obtienen conocimiento experto adicional en seguridad en el lugar de trabajo, mitigación de riesgos y tecnologías de monitoreo remoto, herramientas críticas para proteger activos, mejorar la seguridad y garantizar la excelencia operativa.

"Nos sentimos honrados de unirnos a Tech Alliance de ABC y esperamos trabajar con sus miembros para mostrar cómo la tecnología adecuada, aplicada correctamente, puede reducir considerablemente la pérdida de sitios de trabajo e impactar directamente en los resultados", señaló Chris Peschang, CEO de SentriForce.

ABC destacó la importancia de incorporar a Tech Alliance un socio centrado en la seguridad en un momento en que el robo y las pérdidas en las obras están aumentando.

"La seguridad en el lugar de trabajo y la minimización de las pérdidas son las principales preocupaciones de las empresas miembros de ABC. Mediante Tech Marketplace, SentriForce ofrece constantemente el nivel de servicio que nuestros miembros necesitan para fortalecer sus sitios de trabajo de manera efectiva", señaló Matt Abeles, vicepresidente de Tecnología e Innovación de la Construcción de ABC.

Fundada en 2004, SentriForce ofrece soluciones de vigilancia personalizadas para obras de construcción, viviendas multifamiliares, comercio minorista e infraestructura municipal. Sus servicios incluyen monitoreo de video en vivo, respuesta a intrusiones, investigaciones de video forense, reconocimiento de matrículas y unidades de vigilancia móvil con energía solar. Al enfatizar en el monitoreo proactivo y la respuesta rápida, SentriForce ayuda a los contratistas a reducir pérdidas, fortalecer la seguridad y ejecutar proyectos con confianza.

"Como empresa que prioriza el servicio, brindamos una solución tecnológica centrada en el cliente para el problema de larga data de la pérdida del sitio de trabajo", agregó Peschang. "Nuestra plataforma fue diseñada específicamente teniendo en cuenta la naturaleza dinámica y robusta de las obras de construcción para que podamos adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes".

ABC también señaló el valor a largo plazo de SentriForce como parte de Tech Alliance.

"Incorporar SentriForce a Tech Alliance es una decisión estratégica. Su compromiso de aprovechar la tecnología para abordar los desafíos del mundo real se alinea con las necesidades de los líderes de la construcción de la actualidad", afirmó Abeles.

Como parte de Tech Alliance, SentriForce participará en seminarios web educativos, programas de pruebas beta e iniciativas del capítulo de ABC en todo el país, al tiempo que ofrecerá beneficios exclusivos a los miembros de ABC mediante la plataforma Tech Marketplace de la organización.

Para más información sobre SentriForce, visite sentriforce.com.

Acerca de SentriForce

Fundada en 2004, SentriForce es un proveedor confiable de servicios integrales de videovigilancia y monitoreo, que ofrece soluciones de seguridad proactivas para clientes de la construcción, multifamiliares, minoristas y municipales. Con un enfoque en la innovación, la responsabilidad y el éxito del cliente, SentriForce equipa a las organizaciones para proteger los activos, reducir los riesgos y mejorar el rendimiento operativo.

Acerca de Associated Builders and Contractors (ABC) y Tech Alliance

Associated Builders and Contractors, que celebrará su 75.º aniversario en 2025, es una asociación comercial nacional del sector de la construcción fundada en 1950 con 67 capítulos y más de 23,000 miembros. Fundada en la filosofía Merit Shop, ABC ayuda a los miembros a que las personas se desarrollen, consigan trabajo, ejecuten ese trabajo de manera segura, ética y rentable para mejorar las comunidades en las que trabajan ABC y sus miembros. Visítenos en abc.org y abc.org/techalliance.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2831457/SentriForce_Logo.jpg

FUENTE SentriForce