September ist der Monat der nationalen Bereitschaft: Machen Sie die Sicherheit von Familien und Gemeinschaften zu Ihrer Priorität mit ReadyWise

LONDON, 26. September 2023 /PRNewswire/ --September ist der Monat der nationalen Bereitschaft (National Preparedness Month), eine wichtige Erinnerung daran, Familien und Gemeinschaften vor den unvorhersehbaren Herausforderungen von Katastrophen und Notfällen zu schützen. Die jüngsten Naturkatastrophen weltweit, wie das verheerende Erdbeben in Marokko und die tödlichen Überschwemmungen in Libyen, zeigen, wie wichtig es ist, auf Unvorhergesehenes vorbereitet zu sein. In der heutigen komplexen Welt beschränkt sich die Bereitschaft nicht nur auf Naturkatastrophen; sie erstreckt sich auch auf verschiedene andere kritische Ereignisse, darunter wirtschaftliche Umbrüche, Cyber-Bedrohungen, Konflikte und sogar das Schreckgespenst eines Atomkriegs in unserer aktuellen geopolitischen Landschaft. ReadyWise UKhat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalte im Vereinigten Königreich und in der EU entsprechend vorzubereiten und mit Nahrungsmitteln für den Notfall zu versorgen, damit Familien in Krisensituationen Zugang zu nicht verderblichen Lebensmitteln haben.

ReadyWise bietet ein umfassendes Sortiment an Nahrungsmitteln für den Notfall auf seiner Website, die ganz Europa abdeckt, oder über die Amazon-Plattform Ihres jeweiligen Landes an. Die zuverlässigen Lösungen von ReadyWise sollen Einzelpersonen und Familien in die Lage versetzen, sich mit Zuversicht auf unvorhergesehene Ereignisse vorzubereiten.

Warum Bereitschaft und Vorsorge wichtig sind:

Naturkatastrophen können überall auftreten und Menschen aus allen Lebensbereichen betreffen. Der erste Schritt in Richtung Bereitschaft und Vorsorge umfasst:

Kenntnis darüber, welche Arten von Katastrophen in Ihrer Region am wahrscheinlichsten auftreten können.

Entwicklung eines Familiennotfallplans.

Zusammenstellung einer Notfallausrüstung.

ReadyWise empfiehlt, für jedes Familienmitglied einen Monatsvorrat an Lebensmitteln bereitzuhalten, wobei als Minimum Lebensmittel für drei Tage zur Verfügung stehen sollten.

Während des gesamten Monats der nationalen Bereitschaft bietet ReadyWise attraktive Angebote für Notfallnahrungsmittel an. Jetzt ist es an der Zeit, sich mit allem Nötigen einzudecken, denn je mehr Sie kaufen, desto mehr sparen Sie. Das Unternehmen bietet derzeit den niedrigsten Preis aller Zeiten für sein Produkt Gefriergetrockneter Fleischeimer, der eine beeindruckende Menge von 80 Portionen enthält. Die Wichtigkeit des Zugangs zu Proteinen in Notfällen kann gar nicht genug betont werden, da Proteine eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung und dem Aufbau von Muskeln und der Aufrechterhaltung des Energieniveaus spielen.

Im Rahmen seines Engagements für Bereitschaft und Vorsorge ermöglicht es ReadyWise Haushalten auch, sein Angebot an Notnahrungsmitteln zu testen, bevor sie einen Langzeiteimer kaufen. Sind Sie neugierig auf den Geschmack und die Zubereitung dieser lebenswichtigen Vorräte? Holen Sie sich eine Kostprobe für nur 6,99 GBP bzw. 8,95 EUR. Das Unternehmen bietet außerdem eine kostenlose Überlebensanleitung an, um Ihnen bei der Bereitschaft und Vorsorge zu helfen. Widmen Sie diesen Monat der nationalen Bereitschaft dem Schutz Ihrer Familie für den Fall einer Katastrophe, indem Sie sich mit lebensrettenden Produkten eindecken.

Besuchen Sie https://readywise.co.uk/, um mehr über die lebensnotwendigen Produkte und exklusiven Angebote von ReadyWise zu erfahren.

Informationen zu ReadyWise:

ReadyWise mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, und London, Vereinigtes Königreich, ist ein führender Hersteller von Notfall-Nahrungsmitteln und setzt sich dafür ein, Familien dabei zu helfen, sich in Krisenzeiten selbst zu versorgen. Mit einer breiten Palette von Produkten, die für die langfristige Lagerung von Lebensmitteln und für Aktivitäten im Freien entwickelt wurden, ist ReadyWise Ihr zuverlässiger Partner für den Ernstfall.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1984787/4021014/ReadyWise_Logo.jpg

SOURCE ReadyWise UK