SeQura recebe até €150 milhões de financiamento do Citi e garante ainda mais o seu crescimento contínuo

BARCELONA, Espanha, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SeQura , plataforma líder em BNPL e pagamentos flexíveis em Espanha e no sul da Europa, fechou um acordo apoiado por ativos com o Citi para um financiamento sénior de até € 150 milhões. O parceiro de financiamento existente Chenavari , um investidor de crédito especializado com sede em Londres, continua a prestar o seu apoio à SeQura, elevando o potencial total de financiamento para € 200 milhões.

On the left, David Vázquez, Managing Director, co-Head of Markets-Iberia at Citi. On the right, Markus Jennemyr, CFO at SeQura.

Este novo recurso vai aumentar a capacidade geral de financiamento da empresa e apoiar a expansão internacional da SeQura no sul da Europa, bem como o desenvolvimento e lançamento de soluções de pagamento novas e inovadoras. O novo acordo reduz significativamente o custo de financiamento da SeQura e permitir-nos-á ampliar o nosso investimento em iniciativas estratégicas e de alto crescimento para apoiar a nossa missão de ser o parceiro preferencial dos comerciantes.

«Estamos muito satisfeitos por entrar num novo financiamento com o Citi, um dos maiores e mais célebres bancos do mundo, que vai apoiar o nosso foco na construção de um modelo de negócios sustentável e permite-nos continuar a trazer soluções de pagamento inovadoras para comerciantes e compradores.» Markus Jennemyr, Diretor Financeiro da SeQura.

Em contraste com a maioria das fintechs financiadas por capital de risco e startups de pagamentos em todo o mundo, a SeQura provou ter um modelo de negócios sustentável e lucrativo no BNPL e no espaço dos pagamentos flexíveis. A empresa, que arrancou no final de 2021, cresceu rapidamente a uma média de 100% ao ano nos últimos 5 anos e prevê uma receita de € 100 milhões até o final de 2023.

A missão da empresa de ser o melhor parceiro para o crescimento dos comerciantes torna-se ainda mais relevante no atual contexto económico, onde a diminuição do rendimento disponível dos consumidores está a desacelerar o crescimento do comércio eletrónico «Soluções de BNPL únicas não são suficientes neste mercado; comerciantes e compradores precisam de um conjunto diversificado de soluções de pagamento flexíveis adaptadas ao seu setor e negócio. Os nossos produtos vão além do checkout e cobrem os principais pontos de contacto da customer journey para otimizar ainda mais as taxas de conversão dos comerciantes e a recorrência de compra.», acrescenta Markus Jennemyr.

Sobre o Citi

O Citi é um parceiro bancário proeminente para instituições com necessidades internacionais, um líder global em gestão de património e um banco pessoal valioso no seu mercado doméstico nos Estados Unidos. O Citi faz negócios em mais de 160 países e jurisdições, oferecendo a corporações, governos, investidores, instituições e indivíduos uma ampla gama de produtos e serviços financeiros.

Sobre a Chenavari

Fundada em 2008, a Chenavari Investment Managers é uma empresa de gestão de ativos propriedade de funcionários especializada em crédito europeu em segmentos como títulos corporativos e financeiros, títulos garantidos por ativos e originação de dívida privada.

Sobre a SeQura

A SeQura é uma empresa fintech de referência em rápido crescimento sediada em Barcelona, que fornece soluções de pagamento digital flexíveis, com foco geográfico no sul da Europa e na América Latina. A visão da empresa é ser a plataforma de pagamentos preferencial para os comerciantes e os consumidores. A empresa possui vários milhares de comerciantes e disponibiliza todos os métodos de pagamento; «Pagar Já», «Comprar Já e Pagar Depois», ou «Dividir em 3». A forte determinação em criar uma experiência de última geração para os consumidores levou a empresa a obter uma classificação NPS de 87 pontos, atribuída pelos seus mais de 1,5 milhão de Compradores.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sequra/

Para mais informações, queira contactar:

CARPE DIEM COMUNICACIÓN

Ricardo Malumbres

+34 607 585 888

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1907394/SeQura_Citi.jpg

