SeQura reçoit 150 millions d'euros de financement de la part de Citi et sécurise sa croissance continue

BARCELONE, Espagne, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SeQura , leader du BNPL et fournisseur de la plateforme de paiement flexible en Espagne et en Europe du Sud, a conclu un accord avec Citi pouvant atteindre jusqu'à 150 millions d'euros de dette senior. Le partenaire financier actuel Chenavari , un investisseur spécialisé dans le crédit basé à Londres, poursuit son soutien à SeQura en accordant jusqu'à 200 millions d'euros de financement total.

On the left, David Vázquez, Managing Director, co-Head of Markets-Iberia at Citi. On the right, Markus Jennemyr, CFO at SeQura.

Cette nouvelle opération augmentera la capacité de financement globale de l'entreprise et soutiendra l'expansion internationale de SeQura dans toute l'Europe du Sud, ainsi que le développement et le lancement de nouvelles solutions de paiement innovantes. Le nouvel accord réduit considérablement le coût de financement de SeQura et permettra à l'entreprise de poursuivre ses investissements dans des initiatives stratégiques à forte croissance dans l'objectif de devenir le partenaire privilégié des commerçants.

«Nous sommes heureux d'annoncer ce nouveau financement avec Citi, l'une des banques les plus importantes et les plus renommées au monde, qui valide notre volonté de construire un modèle d'affaires durable et nous permettra de continuer à proposer des solutions de paiement innovantes pour les commerçants et les acheteurs» Markus Jennemyr, directeur financier de SeQura.

Contrairement à la plupart des fintechs et startups de paiement financées en capital-risque dans le monde, SeQura applique un modèle commercial durable et rentable dans l'espace du BNPL et des paiements flexibles. L'entreprise, qui a stagné jusqu'en 2021, a connu une croissance rapide de 100 % par an en moyenne au cours des 5 dernières années et prévoit un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros d'ici la fin de 2023.

SeQura vise à devenir le meilleur partenaire pour la croissance des commerçants, une mission qui se veut encore plus pertinente dans le contexte économique actuel, alors que la diminution du revenu disponible des consommateurs ralentit la croissance du commerce électronique. «Les solutions BNPL à taille unique ne suffisent pas sur ce marché, les commerçants et les acheteurs ont besoin d'un ensemble diversifié de solutions de paiement flexibles adaptées à leur secteur et à leur activité. Nos produits vont au-delà du paiement et couvrent les points de contact clés du parcours client pour optimiser davantage les taux de conversion des commerçants et la récurrence des achats», ajoute Markus Jennemyr.

À propos de Citi

Citi est un partenaire bancaire de premier plan pour les institutions ayant des besoins transfrontaliers, un leader mondial de la gestion de patrimoine et une banque personnelle appréciée sur son marché domestique, les États-Unis. Présente dans plus de 160 pays et juridictions, Citi offre aux entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs, aux institutions et aux particuliers une large gamme de produits et services financiers. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi

À propos de Chenavari

Fondée en 2008, Chenavari Investment Managers est une société de gestion d'actifs détenue par ses employés et spécialisée dans les marchés européens de crédit dans des segments tels que les obligations d'entreprises et financières, les titres adossés à des actifs et le montage de dette privée. Notre équipe indépendante utilise une approche fondamentale basée sur la valeur pour identifier les investissements dans nos domaines d'expertise. Additional information: https://www.chenavari.com/ | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chenavari-financial-group/

À propos de SeQura

SeQura est une entreprise Fintech de premier plan, à croissance rapide, basée à Barcelone, qui fournit des solutions de paiement numériques flexibles, avec deux objectifs géographiques : l'Europe du Sud et l'Amérique latine. L'objectif de l'entreprise est de devenir la plateforme de paiement préférée des commerçants et des consommateurs. La société compte plusieurs milliers de commerçants et propose tous les modes de paiement ; « Payez maintenant », « Achetez maintenant Payez plus tard » ou « Payez en 3 fois ». L'accent mis sur la création d'une expérience ultramoderne pour les consommateurs a permis à l'entreprise d'obtenir une note de 87 pour le SNP auprès de plus d'un million d'acheteurs. https://www.sequra.com/en | LinkedIn: h ttps://www.linkedin.com/company/sequra/

