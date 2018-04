Serco & Content Guru feiern bei European Technology Awards überwältigenden Sieg

LONDON, April 20, 2018 /PRNewswire/ --

Der Cloud Contact Centre-Technologieanbieter Content Guru wurde bei den European IT & Software Excellence Awards (IT Europa) 2018 im zweite Jahr in Folge mit dem Preis ‚Vertical Solution of the Year' ausgezeichnet. Mit den Awards sollen Best Practices bei Kundenlösungen durch Systemintegratoren, Lösungs-VAR, MSP and ISV in ganz Europa herausgestellt werden. Moderator der feierlichen Veranstaltung im Royal Garden Hotel in London war BBC-Radiomoderator Garry Richardson.