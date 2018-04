Serco et Storm de Content Guru sont couronnés de succès lors de la remise des European Technology Awards

Content Guru, fournisseur de technologies destinées aux centres de contact cloud, s'est vu attribué le prix de « solution verticale de l'année » lors de la remise des European IT & Software Excellence Awards (IT Europa) 2018, et ceci pour la deuxième année consécutive. Les prix, qui récompensent les meilleures pratiques en termes de solutions clients par les intégrateurs de systèmes, les DAV (distributeurs à valeur ajoutée) de solutions, les fournisseurs de services externalisés (MSP) et les éditeurs de logiciels (ISV) dans toute l'Europe, ont été remis par Garry Richardson, présentateur de BBC Radio, lors d'une cérémonie somptueuse qui a eu lieu au Royal Garden Hotel à Londres.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518500/Content_Guru_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/680034/Mark_Mamone_and_Ed_Winfield.jpg )

Cette obtention est une reconnaissance du succès généralisé de storm®, un partenariat noué entre le géant de l'externalisation Serco et Content Guru, qui a transformé la façon dont les organisations du secteur public du Royaume-Uni et de toute l'Europe s'impliquent auprès de leurs citoyens. La proposition conjointe des partenaires, le Citizen Engagement Hub®, fonctionne sur la plate-forme destinée aux centres de contact cloud omni-canaux de Content Guru, storm, et permet aux citoyens de s'engager auprès des organismes gouvernementaux via les canaux qu'ils choisissent, où qu'ils soient et à tout moment.

Le partenariat, qui a débuté en 2017, continue de se développer et de s'élargir par le biais du déploiement de la gestion dynamique de l'information de storm CKS® (Customer Knowledge System®) - système de connaissance de la clientèle - sur plusieurs sites de Serco tout au long de l'année 2018.

Avec ce prix, Content Guru s'appuie sur sa solide expérience en termes d'apport de solutions sécurisées et évolutives au secteur public, sa solution NHS 111 London ayant remporté de nombreux prix industriels au cours des dernières années, notamment une victoire dans la même catégorie des IT Europa en 2017.

John Rees, directeur de l'exploitation de Content Guru, commente à ce sujet : « Cela a été fantastique pour nous de recevoir à nouveau le prix. Dans toute l'Europe, le secteur public est de plus en plus friand de solutions d'implication auprès des clients du cloud, qui offrent des capacités de niveau entreprise dans des cadres budgétaires exigeants. Serco est un excellent partenaire avec lequel travailler pour fournir ces capacités de communication sur le cloud, dotées de grandes vertus transformatrices, aux organismes gouvernementaux dans toute l'Europe ».

Mark Mamone, directeur technologique chez Serco, a déclaré : « Nous sommes très heureux de recevoir cette reconnaissance prestigieuse. La culture d'innovation continue de Content Guru s'inscrit parfaitement dans nos propres ambitions visant à fournir la meilleure qualité de service possible. Notre capacité collective à déployer rapidement de nouvelles capacités telles que la gestion unifiée des connaissances a déjà créé de nouvelles opportunités commerciales stimulantes. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration sur le long terme ! »

SOURCE Content Guru