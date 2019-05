Sercomm e Altiostar impulsionam inovação vRAN aberta e de células pequenas

TAIPEI, Taiwan, 27 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Sercomm (TWSE: 5388), fabricante e fornecedora líder de equipamentos de telecomunicação, e a Altiostar, pioneira em tecnologia de RAN virtualizada aberta (vRAN aberta), anunciaram conjuntamente hoje a implementação das primeiras células pequenas virtualizadas do mundo, que mesclam os benefícios do design de hardware otimizado da Sercomm com a vRAN (rede de acesso via rádio virtualizada) da Altiostar e utilizam a eficiência de energia e a Plataforma de pequenas células Qualcomm FSM rica em recursos. A pequena célula virtualizada foi implementada nos testes da rede nativa em nuvem de ponta a ponta totalmente virtualizada da Rakuten no subúrbio de Tóquio, lançada inicialmente em fevereiro de 2019.

As soluções de vRAN (Rede de Acesso via Rádio Virtualizada) aberta proporcionam uma estrutura de software comum para células macro e pequenas e ajudarão a proporcionar às operadoras de telecomunicações a capacidade de acrescentar inteligência, gestão de interferência, conectividade dual entre 4G e 5G, provisionamento automático de células pequenas e adaptam rapidamente o software para diferentes serviços com CAPEX (gastos de capital) mínimo. A vRAN transforma a arquitetura RAN tradicional ao virtualizar e agregar controle de funções sem fio para otimizar o desempenho e o custo. A fim de proporcionar uma rede sem fio ágil, estável e escalável, as operadoras precisarão maximizar a eficiência de suas redes e diminuir o CAPEX e o OPEX (gastos operacionais). Ao utilizar a Plataforma de pequenas células Qualcomm FSM, a unidade distribuída (UD) da Sercomm e a inovadora unidade centralizada (UC) virtualizada centrada no software da Altiostar, a solução combinada é projetada para oferecer às operadoras a capacidade de alcançar a interoperabilidade, escalabilidade e adaptabilidade entre ambientes 4G e 5G.

Ao dividir a UD e a UC, a célula pequena virtualizada oferece uma solução disruptiva para redes móveis. Por meio de sua capacidade computacional de UC eficaz, a célula pequena virtualizada, com processamento conjunto e capacidade cooperativa de compartilhamento de rádio, pode ser dinamicamente instalada e operada de acordo com os requisitos da rede. Projetada pela Sercomm, a UD da célula pequena virtualizada vem com um fator de forma compacto (27,5 cm x 20 cm) e baixo consumo de energia. Alimentada pela FSM9016, a pequena célula é projetada para entregar uma experiência de banda larga de alta velocidade e robusta, com baixa latência. A pequena célula virtualizada é projetada para capacitar uma verdadeira plataforma nativa em nuvem de ponta a ponta que não somente aprimora a confiabilidade, mas também facilita uma rede heterogênea.

Mesclando os benefícios da arquitetura de rede da próxima geração com a pequena célula virtualizada, juntas, estão projetadas para tratar das necessidades do setor de telecomunicações ao proporcionar facilidade de instalação, alto desempenho, flexibilidade expansível e migração sem percalços pra redes 5G. As implementações de células pequenas flexíveis oferecem economia de custo e rápido tempo de colocação no mercado, resultando em uma Qualidade de Experiência (QoE, na sigla em inglês) superior ao assinante. Ao adotar a arquitetura vRAN para que a rede seja lançada comercialmente em outubro de 2019, a Rakuten está no caminho certo para se tornar a primeira operadora móvel do mundo a oferecer uma rede verdadeira e totalmente virtualizada nativa em nuvem de ponta a ponta que incorpora células macro e pequenas 4G e 5G.

"A Sercomm devotou recursos de P&D significativos no desenvolvimento de soluções inovadoras para entregar serviços de telecomunicação da próxima geração", declarou Ben Lin, diretor de tecnologia da Sercomm. "É um prazer poder trabalharmos com líderes do setor como a Rakuten, a Qualcomm e a Altiostar, juntos buscamos progredir com inovação tecnológica e proporcionando um caminho evolutivo para as redes do futuro."

"A arquitetura virtualizada aberta e inovadora da Altiostar proporciona às operadoras sem fio a capacidade de fazer perdurar os investimentos de rede por meio da implementação de uma solução que trata das necessidades de hoje com a infraestrutura 5G do amanhã", declarou Thierry Maupilé, vice-presidente executivo de estratégia e gestão de produtos para a Altiostar. "Essa arquitetura aberta inovadora proporciona às operadoras maior capacidade a um custo total de propriedade mais baixo, capacita novos modelos de negócios, criação mais rápida de serviços, concedendo-lhes um novo modelo de compras para suas redes."

"Com o apoio de parceiros de tecnologia líderes do setor como a Sercomm, Qualcomm e Altiostar, a Rakuten implementou as primeiras células pequenas virtualizadas do mundo em experimentos de sua nova rede móvel", declarou Tareq Amin, diretor de tecnologia da Rakuten Mobile, Inc. "Com maior agilidade e mais serviços diversificados, nossos usuários se beneficiarão dessa rede virtualizada disruptiva e a indústria vai deixar de depender apenas de infraestrutura de legado e hardware dedicado."

"As pequenas células são um tijolo essencial para implementações de rede avançadas que abarcam 4G e 5G", declarou Puneet Sethi, diretor sênior de gestão de produtos da Qualcomm Atheros, Inc. "A arquitetura flexível da Rakuten, que utiliza pequenas células que incorporam as Plataformas de pequenas células Qualcomm FSM para tecnologia 4G e 5G, permite-lhes proporcionar aos seus assinantes experiências avançadas agora com um caminho flexível que pode se expandir rapidamente para futuras gerações. Estamos contentes em trabalhar em conjunto com a Altiostar, Sercomm e Rakuten nessa empreitada, utilizando nossas plataformas FSM para entregar desempenho robusto junto com flexibilidade de implementação e simplicidade."

Sobre a Sercomm Corporation

A Sercomm Corporation (TWSE: 5388) é uma fabricante líder mundial de equipamentos de telecomunicações e de banda larga. Fundada em 1992, a Sercomm se concentra no desenvolvimento de soluções incorporadas para tornar o serviço de redes simples e acessível. Com sua totalmente integrada capacidade de engenharia e sua unidade de manufatura de última geração, a Sercomm oferece soluções completas de telecomunicações de banda larga, tais como células pequenas, portais residenciais/empresariais e produtos da Internet das Coisas (IoT) e é agora uma líder mundial no setor. Com sede em Taipei, Taiwan, a rede global de operações da Sercomm cobre mercados na América do Norte, Europa e região Ásia-Pacífico. Sua base de clientes inclui os principais fornecedores de serviços, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de redes e integradores de sistemas. Para mais informações, visite o endereço www.sercomm.com.

Sobre a Altiostar

A Altiostar proporciona solução de software RAN virtualizado preparada para 5G que comporta interfaces abertas e desagrega o hardware do software a fim de construir uma rede multifornecedor escalável pela web. Essa solução comporta células macro e pequenas, em ambientes internos e externos, possibilitando a gestão de interferências, agregação de transmissora e recepção dual para aprimorar a eficácia da rede e melhorar a Qualidade de Experiência para o usuário proporcionando, ao mesmo tempo, velocidades em banda larga. As operadoras podem adicionar inteligência, rapidamente adaptar o software para serviços diferentes e automatizar operações para escalar rapidamente a rede.

Para mais informações, visite o endereço http://www.altiostar.com ou siga no Twitter @altiostar.

Sobre a Rakuten

A Rakuten, Inc. (TSE: 4755) é uma empresa líder global de serviços de Internet que capacita os indivíduos, comunidades, empresas e a sociedade. Fundada em Tóquio em 1997 como um mercado on-line, a Rakuten se expandiu para oferecer serviços nos setores de comércio eletrônico, tecnologia financeira, conteúdo digital e comunicações para mais de 1,2 bilhão de membros em todo o mundo. O Grupo Rakuten tem mais de 17.000 funcionários e operações em 30 países e regiões. Para mais informações, visite o endereço https://global.rakuten.com/corp/.

Qualcomm e FSM são marcas comerciais registradas da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Qualcomm FSM é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias.

FONTE Sercomm Corporation

Related Links

http://www.sercomm.com



SOURCE Sercomm Corporation