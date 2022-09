Serge Lupas benoemd tot CEO van Cyclomedia

Frank Pauli treedt terug als CEO en voegt zich bij raad van commissarissen

ZALTBOMMEL, Nederland , 20 september 2022 /PRNewswire/ -- Na negen jaar aan het roer te hebben gestaan van Cyclomedia, treedt Frank Pauli (63) terug als CEO. Het bedrijf heeft Serge Lupas (55) benoemd als nieuwe CEO. Hij neemt per 1 oktober het stokje over van Frank Pauli. Serge Lupas brengt een schat aan ervaring mee die hij heeft opgedaan als CEO bij informatiedienstverleners over de hele wereld, zoals Kantar Media en Tiscali, en bij adviesbureaus AlixPartners en McKinsey.

Serge Lupas Frank Pauli

Gedurende Pauli's periode als CEO is Cyclomedia uitgegroeid tot wereldleider op het gebied van nauwkeurige 360° omgevingsvisualisaties en data-inzichten. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf een sterke concurrentiepositie verworven en een duurzaam bedrijfsmodel ontwikkeld, waarmee klanten in heel Europa en Noord-Amerika worden bediend. Met de ongeëvenaarde technologie en sterke groei is het bedrijf klaar om een belangrijke speler te worden op het gebied van digital reality, waarbij de buitenwereld wordt gevirtualiseerd tot digitale gegevens en inzichten. De toepassingen variëren van smart city en smart government tot digitale netwerkplanning, -ontwerp en -beheer voor infrastructuuraanbieders in mobiliteit, nutsvoorzieningen en telecom.

Nieuwe functie voor Pauli

Pauli blijft het bedrijf ondersteunen door toe tot treden tot de raad van commissarissen (RvC). "Ik heb negen mooie jaren aan het hoofd van Cyclomedia mogen staan en nu is het tijd dat iemand anders het roer overneemt. Ik draag het stokje daarom graag over aan Serge Lupas. Ik zie uit naar mijn nieuwe functie en hoop met mijn kennis en ervaringen een waardevolle aanwinst te zijn voor het bestuur", zegt Frank Pauli.

Zijn opvolger Serge Lupas heeft niet alleen uitgebreide leiderschapservaring, maar ook een grote staat van dienst als het gaat om het ontwikkelen van technologische producten en diensten en het realiseren van het groeipotentieel van een bedrijf. "Cyclomedia is wereldleider in het snel ontwikkelende ecosysteem van digital twins en heeft het potentieel om deze opkomende industrie en haar metaverse-toepassingen vorm te geven", aldus Lupas. "Ik kijk er erg naar uit om deel uit te maken van het succesverhaal van Cyclomedia en het bedrijf te helpen zijn groeiambities te realiseren."

De raad van commissarissen van Cyclomedia is verheugd met de benoeming van Serge Lupas en gelooft dat met zijn komst, het bedrijf zijn groei zal versnellen en met succes zijn leiderschapspositie op de markt en op technologievlak zal uitbouwen.

Over Cyclomedia

Als wereldleider in het digitaal visualiseren van de buitenruimte, levert Cyclomedia al ruim dertig jaar bruikbare inzichten met behulp van de meest nauwkeurige 360° visualisaties op straatniveau.

Door gebruik te maken van AI-gestuurde analyses, leveren we inzichten die vandaag de dag gebruikt worden om een betere wereld van morgen te bouwen. We ontwikkelen, bouwen en besturen 's werelds meest geavanceerde 'mobile mapping' systemen die dichtbevolkte stedelijke gebieden in Europa en Noord-Amerika in beeld brengen. De actuele en nauwkeurige data die we elk jaar verzamelen, wordt ingezet door professionele gebruikers, die overheden en bedrijven vandaag de dag ondersteunen in het groener, toegankelijker, slimmer en veiliger maken van steden.



www.cyclomedia.com/nl

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1903094/Serge_Lupas.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1903095/Frank_Pauli.jpg

SOURCE CycloMedia