Serie A Record De 20 M€ Pour TEHTRIS Menee Par Ace Management Pour Accompagner Son Expansion Europeenne Et Lutter Contre Les Cyber-attaques

TEHTRIS développe et commercialise une plateforme XDR (eXtended Detection and Response) capable de détecter et de neutraliser en temps réel et de manière automatisée des menaces numériques connues et inconnues dans les infrastructures d'entreprises.

Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, référents respectivement dans le domaine du renseignement opérationnel et technique, TEHTRIS emploie plus de 60 collaborateurs en France, et connait une forte croissance depuis 2017, autofinancée. Son ambition est de contribuer à la confiance numérique européenne, en luttant contre toutes les formes de cyber-agressions, comme le piratage de données ou les demandes de rançons.

En réponse aux nouvelles menaces qui contournent les sécurités traditionnelles, les produits, les algorithmes, les robots logiciels, et l'intelligence artificielle codés par les ingénieurs de TEHTRIS, sont positionnés au cœur de sa « TEHTRIS XDR Platform ». Grâce à cet outil, TEHTRIS et ses partenaires internationaux surveillent des millions d'adresses IP dans plus de 60 pays et analysent des milliards d'événements chaque semaine. Les clients de TEHTRIS sont des acteurs majeurs de l'industrie, de l'ingénierie, des services, utilisant parfois des infrastructures sensibles voire critiques. TEHTRIS a également établi des partenariats de collaboration avec Capgemini Sogeti, Orange CyberDefense et Expleo.

« Nous sommes ravis d'effectuer cette levée de 20 millions d'euros, pour accélérer notre rôle d'acteur majeur au service d'une souveraineté numérique européenne, en renforçant nos équipes techniques, commerciales et marketing », explique Eléna POINCET, CEO de TEHTRIS.

« En accompagnement de notre expansion internationale et pour soutenir notre forte croissance, nous annonçons la création de plusieurs centaines d'emplois en 3 ans », indique Laurent OUDOT, CTO de TEHTRIS, « Une meilleure résilience des entreprises passera par une ubiquité des protections et une vision holistique, afin de toujours être en capacité de pouvoir faire face à l'imprévisible ».

