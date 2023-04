Série BMC H-80: Capacitando soluções de respiradores para terapias de respiração e oxigênio

PEQUIM, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ --Recentemente, a série de Aparelhos de terapia respiratória de alto fluxo da H-80 adicionou indicadores de monitoramento mais abrangentes para maior conveniência e eficiência para ajudar as pessoas em insuficiência respiratória.

Aplicação Global do aparelho de terapia respiratória de alto fluxo série H-80

Abril é um mês crucial para priorizar a saúde respiratória e cuidar dos pulmões. Na verdade, o dia 11 de Abril marca o Dia Mundial da Respiração - um evento global anual criado pela International Respiratory Foundation para aumentar a conscientização sobre a importância da reabilitação e da respiração. A respiração é um aspecto vital da vida, e para indivíduos com insuficiência respiratória, existem vários aparelhos respiratórios disponíveis para melhorar a oxigenação e a ventilação. Um suporte tão inovador e não invasivo que ganha popularidade entre os médicos é o aparelho High Flow Nasal Cannula (terapia de oxigênio). A BMC, uma empresa com mais de 20 anos de experiência dedicada a promover o sono e a saúde respiratória.

O padrão internacional para equipamentos de terapia respiratória de alto fluxo (número padrão: ISO 80601-2-90:2021) proposto por especialistas técnicos de padronização da BMC foi publicado nos sites oficiais da Organização Internacional de Padronização (ISO) e noInternational Electrotechnical Commission (IEC) em 2021.

Os dispositivos BMC H-80 HFNC, que atendem a esse padrão, foram vendidos globalmente e foram fundamentais para ajudar as pessoas durante a pandemia da COVID-19.

Este Aparelho de Terapia de Alto fluxo é um projeto altamente integrado para atender a mais necessidades de tratamentos clínicos.

A Série H-80 é capaz de fornecer um controle de temperatura regulado e relativo e um excelente efeito de umidificação. Ela foi aprimorada ainda mais com seus inovadores modos AutoFlow e SmartFlow, tornando-os ainda mais inteligentes. O modo AutoFlow permite que a equipe médica responda rapidamente a ocorrências respiratórias repentinas, reduzindo a sobrecarga sobre os profissionais de saúde.

Enquanto isso, o modo SmartFlow permite que pacientes com altas taxas de fluxo permaneçam confortáveis enquanto otimiza o uso de recursos de oxigênio. Para crianças, o modo LFlow está particularmente adequado, enquanto o modo HFlow é capaz de atender a várias necessidades clínicas.

Há mais de duas décadas, a BMC está comprometida com o campo respiratório, nos permitindo compreender melhor as necessidades reais do público. Além da tão respeitada HFNC, recentemente a BMC também é conhecida por seus dispositivos PAP. Nossa dedicação inabalável à assistência respiratória garante que continuemos a fornecer soluções respiratórias que melhorem a qualidade de vida das pessoas.

