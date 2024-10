Sermatec et Upsolar s'associent pour accélérer la transition énergétique de la Grèce

SHANGHAI, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- DDans la vague du développement mondial vert et à faible émission de carbone, la Grèce s'est fixé pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie de 66 % à 82 % d'ici à 2030. Avec la croissance rapide de la capacité installée d'énergie renouvelable en Grèce, la demande de systèmes de stockage énergétique capables d'absorber et de libérer efficacement l'énergie électrique va également augmenter, offrant un large espace de coopération entre Sermatec et Upsolar dans la région.

Sermatec et Upsolar forment une alliance solide

Établi en 2017, Sermatec est un opérateur de numérisation de l'énergie qui se concentre sur « le stockage énergétique en tant que noyau ». Il s'agit d'un fabricant mondial de stockage énergétique de niveau 1 certifié par BNEF pour quatre trimestres consécutifs en 2024. Tout en étant leader dans le domaine du stockage énergétique, Sermatec utilise des technologies de pointe telles que la numérisation, les transactions de centrales électriques virtuelles et la gestion du carbone pour démontrer d'excellentes capacités d'exploitation énergétique.

Fondée en 2009, Upsolar Greece est le représentant commercial officiel de la marque internationale Upsolar en Grèce et dans la région des Balkans. La société a livré avec succès plus de 1 GW de composants photovoltaïques sur les marchés de la Grèce et des Balkans. Upsolar Grèce s'enorgueillit d'une équipe de professionnels chevronnés possédant des connaissances et une expérience approfondies dans le domaine photovoltaïque. Les membres de l'équipe maîtrisent la technologie solaire et se concentrent continuellement sur les dernières innovations en matière de solutions de stockage énergétique. Cette expertise permet à Upsolar Hellas de fournir à ses clients des systèmes solaires fiables, efficaces et économiques de premier plan, répondant aux besoins en énergie durable du marché local.

Wang Jianpeng, président-directeur général de Sermatec, a déclaré : « Cette collaboration permettra de tirer pleinement parti de nos atouts respectifs en matière de stockage énergétique et de photovoltaïque afin de proposer des solutions énergétiques plus intelligentes et plus efficaces pour la région des Balkans. »

Ioannis Markatatos, directeur général d'Upsolar pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et les Balkans, a souligné l'adéquation stratégique : « Nous sommes ravis de nous associer à Sermatec, une société de stockage énergétique de premier plan, pour offrir à nos clients des solutions énergétiques propres d'un seul tenant. Cette alliance renforce notre gamme de produits et contribue à la transition énergétique de la Grèce ».

La coopération entre les deux parties en Grèce et dans les régions avoisinantes permettra de tirer pleinement parti de leurs avantages respectifs, non seulement en apportant un soutien solide à la transition énergétique de la Grèce, mais aussi en fournissant conjointement à la Grèce une solution intégrée qui combine la production d'énergie photovoltaïque, le stockage énergétique et la gestion intelligente. Elle établira également une nouvelle référence pour le développement de l'industrie mondiale du stockage énergétique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544335/UP______1.jpg