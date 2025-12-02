Ускорение глобальной экспансии -- зарубежные проекты Sermatec вступают в фазу концентрированных поставок

ШАНХАЙ, 2 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Грузовики с контейнерами для хранения энергии с логотипом Sermatec выстроились в ряд и готовы отправиться на площадки разных проектов по всей Европе, что знаменует начало нового этапа концентрированных поставок для зарубежных проектов Sermatec.

Sermatec's Overseas Delivery

В условиях сложной международной обстановки и сжатых сроков поставок Sermatec использует свои независимо разработанные основные технологии, методы бережливого производства и обширный опыт реализации проектов для соблюдения сроков работ по зарубежным проектам при строгих стандартах качества. Поставляемые устройства представляют собой системы накопления энергии с жидкостным охлаждением серии Serlattice в контейнерном исполнении мощностью 5 МВт-ч, которые имеют несколько режимов работы, включая ограничение пиковой нагрузки, управление спросом на электроэнергию, резервное питание и диспетчеризация на основе команд. Эти системы обеспечивают безопасную и эффективную работу, высокое качество электроэнергии и длительный срок службы не только за счет поставок оборудования, но и внедрения устойчивых решений по управлению энергопотреблением, которые способствуют энергетическому переходу Европы.

От Восточной Азии до Европы и от поставки решений до совместной разработки стандартов, данный этап концентрированных поставок демонстрирует современный подход Sermatec к глобальному сотрудничеству. Обладая глубоким пониманием местных требований к электросети, Sermatec предоставляет высококачественные индивидуальные решения, охватывающие выбор ячеек, системную интеграцию, заводские испытания и удаленный предварительный ввод в эксплуатацию. Каждый этап проходит строгий контроль качества, что обеспечивает эффективность поставок и эксплуатационные характеристики продукта, которые устанавливают новый эталон реализации проекта.

Для соблюдения сроков поставок компания Sermatec внедрила комплексные меры по смягчению последствий. Укрепление стратегических партнерских отношений с поставщиками и вертикальная интеграция ключевых компонентов обеспечивают стабильный доступ к критически важным материалам. Локализованные группы технической поддержки и послепродажного обслуживания по всей Европе предоставляют возможности быстрого реагирования, которые еще больше повышают соблюдение сроков поставок.

На фоне ускоряющейся глобальной трансформации энергетики комплексная система обеспечения поставок Sermatec, охватывающая исследования и разработки, производство, испытания, логистику и послепродажное обслуживание, гарантирует, что компания может предоставлять высококачественные и эффективные интеллектуальные энергетические решения клиентам по всему миру. По мере того, как звучат портовые сирены и суда отправляются в плавание, эти отгрузки воплощают в себе возможности Sermatec в реализации международных проектов и служат свидетельством того, как китайские технологии хранения энергии могут способствовать реализации стратегии нулевых углеродных выбросов во всем мире.

О компании Sermatec

Sermatec является разработчиком и производителем передовых накопителей энергии и интеллектуальных энергетических решений, стремящимся поддерживать глобальный переход к устойчивым энергетическим системам посредством технологических инноваций, интегрированного производства и локализованного обслуживания.

